Pedro Troglio y Diego Maradona: “Para nosotros jugar al lado de él generaba algo más”

Pedro Troglio, exmundialista con Argentina y actual entrenador de Olimpia de Honduras, habló de todo con el programa “Grítalo América” de Alberto Jesús López, en donde recordó la final del mundial de 1990, su relación con Chile y lo que se sintió jugar al lado de Diego Maradona.

El trasandino se refirió a la crisis sanitaria por coronavirus, señalando que él está solo en Honduras, mientras que su familia se encuentra en Argentina. “Cuando arrancó esto yo estaba solo, mi familia se había ido a Argentina así que hoy la estoy pasando solo con mi cuerpo técnico. La familia lamentablemente quedó en Argentina”, manifestó.

También recordó la mítica final contra Alemania en el mundial de Italia en 1990. “Alemania hasta ahí había hecho méritos y venía jugando muy bien. Nosotros teníamos muchos jugadores de los importantes lesionados, incluso Diego Maradona con un tobillo casi imposible, y lo infiltraban todos los días”, detalló.

“Nuestro juego era más aguerrido, luchador y con eso fuimos llegando a una final, si bien no fuimos dominados por Alemania, los méritos de Alemania a la hora del juego habían sido mucho más importantes” afirmó Troglio.

El argentino además recordó lo que se sentía jugar al lado de Diego Maradona. “Estaba en una pierna y así y todo se llevaba las marcas, hacia diferencia, y para nosotros jugar al lado de él generaba algo más, porque uno cuando ve jugar a Maradona siente que uno es un mediocre, lo ves jugar y él hace todo con una simpleza y nosotros no. Además jugaba Caniggia Ruggeri, Pumpido, teníamos un gran equipo y por eso también se llegó a la final”, indicó.

Asimismo reconoció haber tenido contacto con clubes chilenos, tanto como jugador como entrenador, en donde aseguró que su nombre fue ofrecido a Colo Colo. “Varias veces me han llamado de distintos equipos, pero nunca nada concreto, nunca nada se cerró. Y como entrenador, se va el técnico de Colo Colo y te llama un representante chileno y te dice puedo tirar tu nombre en Colo Colo, y entras en una lista de 10 técnicos hay que ver si te eligen. La verdad es que he entrado en muchas listas, pero nunca estuve cerca“, aseguró.

“Como jugador me contactaron de la Católica, Unión Española, hasta de Huachipato una vez me llamaron para jugar, pero nunca me senté con un dirigente para poder llegar”, expresó el exjugador.

Finalmente, Troglio enfatizó que Alexis Sánchez es el jugador de Chile que se llevaría a cualquier equipo. “Me llevaría siempre a Alexis Sánchez, el mejor Alexis“, sentenció.