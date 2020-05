José Mourinho: Decidí irme al Real Madrid después de la segunda semifinal con Barcelona

José Mourinho, actual entrenador del Tottenham confesó cómo se gestó su llegada al Real Madrid tras su exitoso paso por el Inter de Milán.

En conversación con la Gazetta dello Sport, el portugués aseguró que le costó mucho tomar la decisión, considerando el cariño de los fanáticos del Inter. “Si hubiera regresado a Milán tras la final en el Santiago Bernabéu, con los hinchas coreando mi nombre, quizás no me habría ido del Inter. Yo todavía no había firmado con el Madrid”

El técnico que ganó el triplete durante la temporada 2009/2010 aseguró que al eliminar al Barcelona, nadie podría cambiar su decisión. “La decisión la tomé después de la segunda semifinal con el Barcelona, porque sabía que íbamos a ganar la Champions. A Moratti se lo había hecho entender. Las palabras no eran necesarias, se notó por cómo nos abrazamos en el campo tras la final de Madrid”.

Tras su paso por el Inter de Milán, Mourinho dirigió al Real Madrid por varias temporadas, sin embargo no pudo ganar la UEFA Champions League como técnico merengue.