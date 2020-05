Vidal se refirió a la polémica con Charles Aránguiz: “Con Charly no tengo problemas, somos amigos”

El volante del Barcelona, Arturo Vidal habló de todo durante una conversación por Instagram Live con la cuenta de Rodelindo Román.

El “King” se refirió a la polémica que surgió por redes sociales y que involucran al volante del Bayer Leverkusen, Charles Aránguiz. “Con Charly no tengo problemas, somos amigos, no hablamos mucho pero tenemos la máxima de buena onda y conexión. Quería aclarar eso a la gente. Las comparaciones no son buenas. Lo que pasó el otro día fue una tontera“, señaló Vidal.

“Como siempre agrego cosas de la gente que me escribe, trato de meterlo en mi Instagram. Lo que subí no me di cuenta. Ya lo había subido y no lo quise sacar, ya estaba. Ha hecho una carrera espectacular. De verdad que no tengo ningún problema“, aseguró el volante nacional.

También afirmó que la mayoría de la gente que le escribe son hinchas de Universidad de Chile. “A la gente de la U: me pueden seguir escribiendo. Cuando me escriben me gustaría responder porque igual soy persona, tengo rabia, pero que me sigan escribiendo porque me doy cuenta que soy lo más importante que tienen, más que su familia, porque me escriben a las 5 o 7 de la mañana. Me da risa. No les voy a responder más, voy a reírme mejor de las cosas, porque para ellos es todo grave”, sostuvo.

Recordemos que durante la transmisión, el mediocampista chileno aprovechó de responderle a su excompañero Giorgio Chiellini, quien había declarado que el alcohol era el “punto débil” de Vidal.