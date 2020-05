Arturo Vidal le respondió a Chiellini: “Contar esas cosas no me parece bien”

El volante chileno, Arturo Vidal, se refirió a los dicho de su excompañero en la Juventus, Giorgio Chiellini, quien en una entrevista señaló que el alcohol era el “punto débil” del jugador nacional.

Mediante una conversación por Instagram Live con la cuenta del Rodelindo Román, el “King” aseguró que no le parece bien contar cosas privadas. “Hay que aclarar y él lo hizo,me escribió después para decirme qué había pasado. No me parece contar cosas privadas. Uno no lo hace solo, siempre está con más gente. Sacar cosas íntimas es complicado, pero los periodistas se van por lo peor: el alcohol. Porque saben que tuve problema con el Ferrari”, señaló.

También tuvo palabras para la anécdota que reveló el defensa italiano, quién contó que en una oportunidad Vidal salió en la previa a un partido en Estados Unidos.”No fue que me estoy arrancando de una concentración. Fue con permiso, es algo que se puede hacer. Si te dicen puedes salir y disfrutar, pero mañana entrenamos a esta hora. Y uno lo hace, uno es persona. Cuando tengo tiempo libre, lo aprovecho porque soy igual que los demás. Contar esas cosas no me parece bien“, afirmó el volante del Barcelona.

Recordemos que con la “La Vecchia Signora”, Vidal disputó 171 partidos, anotando en 48 ocasiones y dando 25 asistencias. Además ganó 7 títulos con el conjunto italiano.