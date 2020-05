“Murci” Rojas: “Si me preguntas que sería otra vez, sería jugador profesional”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con el ex jugador de Colo Colo y de la selección chilena, Francisco “Murci” Rojas, sobre la pandemia y también algo de actualidad deportiva, especificamente sobre lo que pasa en el Cacique.

Actualmente el “Murci” es el director de la escuela municipal de fútbol de La Pintana y es en esa comuna donde se le ha visto ayudando a los vecinos durante la pandemia: “Trabajando en la comuna de La Pintana, en las ferias libres, el auto cuidado de la gente, que usen mascarillas, entregándoles información de lo que estamos haciendo por la comuna y también entregando alcohol gel para las manos, para que puedan transitar de la mejor manera y cuidars2.

Hace un año que está en La Pintana donde ha podido conocer la realidad del sector: “Hay mucha gente muy vulnerable en la comuna, ha sido importante la entrega de varios profesores y de varios que trabajamos y que nos pusimos a disposición de la comunidad, pero creo que se ve un momento muy difícil en esta pandemia”.

Durante estos meses, se han podido ver los partidos de la selección chilena en el mundial de Francia 98′, en el cual participó el “Murci”, aunque confesó que no le llama la atención revivir esas jornadas: “No me gusta verme, no me gusta verme en la tele, pienso que lo que hago lo quiero hacer tranquilo, cuando empezaron a dar los partidos del mundial no paraban los llamados y no contesto porque no me gusta verme, pero la gente tuvo buenos comentarios y eso se agradece en la vida”.

“Cuando terminó la primera fase fui el mejor lateral del mundial, estaba Roberto Carlos, Lizarazu y estaban abajo mio y tenía ganas de seguir, quería ser el mejor pero a beneficio del equipo, esas son cosas que a veces te dan ganas de seguir avanzando”, recordó el ex jugador de Deportes La Serena.

El ex lateral izquierdo campeón con Colo Colo, entregó una interesante reflexión con respecto a su historia como jugador: “Si me preguntas que sería otra vez, quiero ser jugador profesional porque me encanta el sacrificio, el trabajo, la perseverancia la actitud , las ganas de llegar y eso lo transformo en la vida cotidiana en que quiero ser lo mejor en lo que hago, no me creo un súperhéroe pero me encanta lo social y ayudar a la gente”.

Finalmente y como referente de los albos, tuvo palabras para el conflicto que se vive en el Cacique por la rebaja de sueldos: “Los jugadores tienen que adaptarse a la situación que está pasando, llegar a un acuerdo porque creo que es injusto que estén peleando con la situación que esta pasando en el país, muy difícil porque es difícil generar dineros para pagar grandes sueldos”.

Revisa aquí la entrevista completa de Aldo Schiappacasse a Francisco “Murci” Rojas en un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”.