La fuerte crítica de Fernando Cordero hacia Sebastián Piñera y la clase política chilena

Una ácida y dura crítica hacia la clase política chilena realizó este martes el jugador de Unión La Calera, Fernando Cordero, quien se descargó por medio de un hilo en su cuenta de Twitter.

“Para la derecha y para la izquierda. La gente pelea en las calles por su culpa, hay familias separadas por defender su ideología política, culpan a la gente por las cosas que pasan en el país y las decisiones siempre las toman ustedes, no digan que no lo vieron venir“, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió: “Porque si lo vieron venir, ¿por qué como políticos siguen llamándose oposición?, siguen teniendo una pelea entre ustedes y aún no se dan cuenta que deben trabajar juntos, no para ver qué partido tiene mas fuerza, trabajar para que el país que les paga sus sueldos, VIVA BIEN“.

En ese contexto apuntó directamente a Sebastián Piñera: “Decidir por nosotros y cuándo ese poder se dé cuenta que deben trabajar para la gente y no para ellos mismos, en ese momento podremos vivir en el paraíso que Piñera piensa que somos“.

Finalmente, Cordero sostuvo que “por esto es tanta la indignación, es tanta la rabia que tiene la gente, que hoy salen a las calles arriesgando un contagio y no, no es por que son weones, es por que la gente se esta quedando sin comer. Para la izquierda y derecha trabajen para la gente y no para ustedes“.