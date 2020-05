Martín Cáceres, compañero de Erick Pulgar: “Tuve el coronavirus durante 60 días en mi cuerpo”

El uruguayo Martín Cáceres, quien comparte camarín con Erick Pulgar en Fiorentina, se enteró el pasado 7 de mayo que padecía de coronavirus, luego que su equipo les hiciera test a todo el plantel para poder volver a entrenar, ahí registraron tres casos positivos que el club no informó quiénes eran.

El defensa de 33 años confesó, en un directo en Instagram con la comediante Yisela Paolaque, que sintió los primeros síntomas de una gripe a principios de marzo, cuando fue titular en el Udinese-Fiorentina.“Más allá de que no me hice el hisopado, tuve los primeros síntomas en la semana del 8-15 de marzo. En los días siguientes sentía el virus en mis pulmones. Me dijeron que tenía que estar 20 días en cuarentena para que me pasara, pero parece que el virus se enamoró de mí, no se quería ir”.

El futbolista aseguró que estuvo al rededor de dos meses con la enfermedad y que hace poco los resultados confirmaron que ya no está contagiado. “Sin saberlo, tuve el coronavirus durante 60 días en mi cuerpo. Por fin ahora he dado negativo en dos exámenes consecutivos y me siento un hombre nuevo”, sentenció.