Justo Villar: “La última vez que me sentí importante fue estando en Colo Colo”

La relación de Justo Villar con Colo Colo trascendió más allá de la cancha. El portero paraguayo se enamoró del “popular” y en varias entrevistas ha dejado en claro su amor incondicional por los albos, pese a la forma en la que se tuvo que marchar del Monumental.

Ahora, en conversación con LUN, el arquero se volvió a referir a su paso por Colo Colo: “yo me lesioné dentro de una cancha, jugando por Colo Colo. La fecha no se me olvida, porque suelo comentar que prácticamente mi retiro del fútbol fue en Colo Colo, desde ahí en más no volví a jugar como yo hubiera querido”, partió diciendo.

“Entonces recuerdo el último partido que jugué y me lesioné, el clásico ante Católica, y cuando me vine también, porque para nosotros en ese momento fue un poco complicado. La última vez que me sentí importante fue estando en Colo Colo, jugando, así que esa gratitud la voy a tener siempre con la gente”, agregó al arquero.

El exportero del “cacique” además comentó otras situaciones, como la del gol histórico de Esteban Paredes: “fue el 2 a 1 y salté. Cuando hacen el gol sabía que era él, porque el único que podía estar en el lugar donde tenía que estar para esa pelota era él”, dijo.

Y al finalizar, adelantó que no le cierra la puerta a la posibilidad de regresar a Macul: “nunca me pongo un objetivo, porque se van a ir dando. No me cierro a ninguna opción. Si me toca la posibilidad de ir en algún momento allá, no lo pensaría mucho, porque sé que allá me siento muy bien. Hoy me siento feliz en la Selección”, cerró el portero paraguayo.