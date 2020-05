Escocia declaró campeón al Celtic, luego que decidieran dar por finalizada la liga

Este lunes, Escocia se sumó a Francia, Holanda, Bélgica, Gibraltar y Luxemburgo, y decidió dar por terminada su liga de fútbol cuando aún faltaban fechas por jugarse, debido a la pandemia del Covid-19.

A través de un comunicado por el SPFL, se anunció que luego de consultar con los 12 clubes de Primera División se determinó dar por finalizada la Premier League Ladbrokes 2019/20.

Ahí se informó que Celtic es el campeón, mientras que el Hearts es el equipo descendido a la segunda división. Esta decisión se tomó al contabilizar los puntos por partido en los encuentros de liga jugados hasta el 13 de marzo de 2020 por cada club.

El elenco conocido como “The Bhoys” tenía 13 puntos de ventaja sobre Rangers, equipo que ocupaba el segundo lugar, eso permitió que consiguieran el título por novena temporada consecutiva.

El presidente de SPFL, Murdoch MacLennan, lamentó la manera en que se terminó el campeonato, pero aseguró que no estaban las condiciones para seguir.”Todos hubiéramos preferido ver la temporada de la liga en canchas, en estadios y frente a los aficionados. Esta no es la forma en que cualquier involucrado con el fútbol escocés hubiera querido concluir la temporada de la liga, pero, dadas las circunstancias graves y sin precedentes que enfrentamos, la Junta ha acordado que es la única forma práctica de avanzar”.

En el comunicado, también se aseguró que esta decisión permite repartir unos 7 millones de libras entre los clubes, lo que permitirá el reflote de estos.

