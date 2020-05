Alexandre Song confiesa un hecho antes de su llegada al Barcelona: “No me importaba no jugar, sabía que iba a ser realmente millonario”

Alexandre Song, ex futbolista del Barcelona, hizo una particular revelación durante este lunes, tras asegurar que tanto fue el dinero que se farreó durante su carrera que, al llegar al conjunto culé, no le importó jugar poco con tal de tener mucho dinero.

“Estuve 8 años en el Arsenal, pero juro que es durante los últimos cuatro años puedo decir que comencé a ganarme la vida bien, porque el salario había aumentado considerablemente. Desperdicié mucho dinero. Me iba a cenar, viajes y vacaciones“, comenzó diciendo el actual futbolista del Sion de Suiza.

En esa línea, añadió que “durante los ocho años ni siquiera pude ahorrar 100.000 libras en mi cuenta bancaria. La gente pensaba que era millonario, pero no era la realidad. Me iba a los centros comerciales, noches locas, viajes de aquí para allá”

Finalmente, Song sostuvo: “El Barcelona se interesó en ficharme y me habló el director deportivo. Me dijo que no iba a jugar mucho. Le comenté que no me importaba, sabía que ahora sí iba a ser realmente millonario“.