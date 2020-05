“Deportes con historia”: el regreso de la Bundesliga a estadio vacío y el aniversario de Unión Española

En una nueva entrega de “Deportes con historia”, la columna deportiva de Ciudadano ADN, Cristián Arcos recordó el aniversario número 123 de Unión Española, que nació el 18 de mayo de 1897 bajo el nombre de Centro Español de Instrucción y Recreación, para tomar su nombre actual en 1919.

Un equipo que vivió su periodo de gloria más grande en la década de 1970, llegando incluso a ser finalista de la Copa Libertadores en 1975, junto con lograr el título nacional en los años 1973, 1975 y 1977, época en la que destacó Luis Santibáñez como entrenador y varios futbolistas que formaron parte de la Selección Chilena de Fútbol.

Emblemático en la tradición del club es el Estadio Santa Laura, uno de los estadios más antiguos del fútbol chileno. Instalado en el barrio Independencia, “es un estadio de fútbol, nunca fue creado para tener una pista recortada o un estadio más pequeño, y se jugaban muchos partidos, no solo la Unión Española que es el dueño, sino la U, o Colo Colo y Palestino que no tenían estadio”, recordó Arcos, destacando el “clásico de Independencia”, que durante muchos años enfrentó a Unión Española con Universidad Católica, que en décadas pasadas tenía su estadio en la comuna, no muy lejos del Santa Laura.

Vuelve el fútbol en Europa

Arcos también comentó el regreso del fútbol de las grandes ligas de Europa tras la suspensión producto de la pandemia. Fue la Bundesliga la primera en retomar su actividad, con particulares precauciones, como la llegada en más de un bus para mantener la distancia, la ausencia de foto inicial, de rueda de prensa, de saludo entre árbitros e incluso la prescindencia del rol del pasapelotas, además de mascarillas para los jugadores tanto en el calentamiento como en el banco, además de los juegos a estadio vacío, sin gente en las tribunas.

En la fecha destacó el noruego Erling Haaland, de solo 19 años, al anotar el primer gol de la liga para el Borussia Dortmund. Para Arcos se trata de un jugador “extraordinario, llamado a ser el próximo gran jugador del mundo”. Además, “todos estábamos pendientes del festejo, porque se supone que no se pueden abrazar”. La celebración terminó con una “especie de coreografía a distancia, todo muy calculado, todo muy alemán”. Sin embargo, el Hertha Berlin no tuvo los mismos cuidados al vencer 3-0 al Hoffenheim.

“No pescaron esto de no celebrar. Se abrazaron, se besaron y se palmotearon las manos. Hay que ver si van a tener algún tipo d sanción o no”. Un hecho que incluso llevó al colombiano Radamel Falcao García a cuestionar la prohibición en sus redes sociales “diciendo que por qué se impide el festejo, si en rigor en el juego tenemos tanto o más contacto”.

Leer también Fútbol Las improvisadas celebraciones que dejó el triunfo del Bayer Leverkusen en la Bundesliga Fútbol La increíble iniciativa que tuvieron los hinchas del Colonia para el partido ante el Mainz por la Bundesliga Fútbol La crítica de Radamel Falcao tras los festejos que se dieron en la vuelta de la Bundesliga

En la fecha, 8 de los 16 partidos llegaron a hacer los cinco cambios por equipo, “no por cómo se estaba dando el partido, sino porque los jugadores muscularmente se lesionaron. Cuando mantienes un ritmo de competencia, los entrenamientos son de mantención. Ahora, el riesgo de que se lesionen es grande”, comentó Arcos.

Otra de los partidos importantes de esta fecha de la Bundesliga tuvo como protagonista al Unión Berlín, equipo pequeño que recientemente subió por primera vez a la liga de honor. Ahora, enfrentando nada menos que al Bayern Munich, el partido se convirtió en “el equipo más pobre de la primera división alemana contra el equipo más millonario”.

El tenor escritor revisó la historia “increíble” de este club fundado en 1966 en la República Democrática Alemana como equipo de de los obreros metalúrgicos. De hecho, hasta el día de hoy juegan con un uniforme azul que simula a los gamulanes que usaban esos obreros. Su histórico rival es el Dinamo Berlín, organización vinculada a la Stasi, al límite de que Erich Mielke, jefe de la policía secreta alemana, era el presidente del club. “Era como si el Mamo Contreras fuera presidente de la U o del Colo”, ejemplificó, contando además que, a raíz de ese vínculo, el Dinamo llego a ganar 10 títulos seguidos en el campeonato, que “estaba más arreglado que mesa de cumpleaños”.

Arcos recordó que, en el debut del Unión Berlín en la Bundesliga, se dio una manifestación que es “de las proclamas más lindas que he visto en un estadio”. En la ocasión, los hinchas levantaron fotos gigantes de parientes de ellos, “hinchas que murieron sin ver a su equipo en Primera División”.