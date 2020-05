Conmebol respondió a Sebastián Moreno en medio de la crisis en ANFP

En medio de la crisis de la ANFP, donde la continuidad de Sebastián Moreno se ve cada vez más compleja, una nueva arista surgió desde el plano internacional.

Durante esta jornada llegó desde Paraguay, una carta de José Manuel Astigarraga, secretario general de la Conmebol, quién avaló el proceso que se llevará a cabo entre los dirigentes y solicitó que se envíe actualización cada 15 días del período de transición y posteriores elecciones en la ANFP.

Así mismo, solicitó tener en consideración el cambio de estatutos para regirse a la normativa de FIFA de cara al proceso directivo que enfrentará el ente rector del fútbol chileno. Por otro lado, exigió que todos los candidatos a la presidencia pasen el test de idoneidad.

Finalmente la carta enviada ayer por la oposición a la gestión de Sebastián Moreno fue fue firmada por 14 equipos. De acuerdo a información de ADN Deportes, los clubes son Audax Italiano, Santiago Morning, Unión San Felipe, San Luis, Deportes Melipilla, Deportes La Serena, San Marcos de Arica, Palestino, Puerto Montt, Deportes Valdivia, Unión La Calera, Ñublense, Huachipato y Unión Española

Pensando en la solicitud de realizar un Consejo de Presidentes extraordinario, este no será ejecutable pues no puede ser telemático, a menos que haya unanimidad, y con cuarentena total no puede ser presencial. Además de no cumplir con las 72 horas previa de solicitud.