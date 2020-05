Luciano Aued y un posible ajuste salarial en la UC: “Si hay rebaja, que seamos nosotros los primeros”

Universidad Católica volvió de sus vacaciones durante esta semana y también retornaron los entrenamientos remotos, así como también las charlas con el cuerpo técnico, para continuar el trabajo que ha venido realizando Ariel Holan.

El volante de la UC, Luciano Aued, se refirió a las medidas que se podrían adoptar en el fútbol para el regreso de la actividad: “Creo que la sociedad, el mundo se va a tener que adaptar a todo esto nuevo y a todas estas medidas nuevas para no contagiarse. Veremos como resulta todo, la verdad es que es un poco incierto y un poco anti natural a todo lo que venimos mamando desde siempre, nos tendremos que adaptar para cuidarnos entre todos y volver a lo que más queremos que es jugar a la pelota”.

Una de las situaciones que más se ha destacado durante la pandemia en Universidad Católica, es el poder mantener los sueldos sin necesidad de una rebaja, algo que valoró el volante trasandino: “Es un respaldo enorme para nosotros y sobre todo para los empleados y los administrativos del club que sabemos que viven con lo justo y viven en el día a día y es bueno que el club le pueda cumplir, es para destacar como lo vienen llevando hace años”.

Además, reiteró que de existir alguna complicación financiera, es el plantel el que se pone inmediatamente a disposición para algún reajuste: “Nosotros como plantel agradecemos que en una situación así se comporten de esta manera y a la vez también entendemos todo lo que está sucediendo y en el caso que tenga que haber alguna rebaja que seamos nosotros los primeros como corresponde y que traten que los administrativos del club y la demás gente que trabaja, que no sufran todos esos problemas”.

Por otro lado, Aued finaliza contrato en diciembre de este año, por lo que ya se comienza a hablar de su futuro, aunque el ex jugador de Racing, confesó sentirse muy cómodo en el club: “Tenemos una gran relación con el club, siempre han manifestado el deseo y las ganas de que siga acá y yo también lo entiendo de esa manera (…) falta todavía más de 6 meses para que se venza, lo iremos charlando con el club, veremos que es lo mejor, yo estoy muy cómodo acá, mi familia está muy cómoda acá, me siento muy bien en el club, me siento querido, respetado y siento que me he ganado un lugar y el club me hace saber que está muy conforme conmigo”.

El plantel cruzado continuará con los entrenamientos virtuales a la espera de alguna información oficial de parte de las autoridades para volver a las practicas de manera presencial.