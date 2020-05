Chilenos con pasado en el fútbol alemán analizaron el retorno de la Bundesliga

Tras más de dos meses, vuelve el fútbol alemán, aunque con todos los resguardos necesarios tras una planificación exhaustiva por parte de la federación germana.

Habiendo repasado las medidas estrictas para el retorno de la competencia, cabe cuestionarse cómo podrá llevarse a cabo la Bundesliga con todas esas restricciones. En ese sentido, algunos jugadores chilenos que estuvieron en Alemania no se extrañan y concuerdan en que el orden característico de los teutones será fundamental para este retorno.

Para el portero Óscar Wirth, que defendió la camiseta del Rot-Weiss Oberhausen de la segunda división alemana en los años 1985 y 1986, este es un lujo que sólo se pueden dar en ese país. “Es agradable volver a ver fútbol, aunque genera sentimientos encontrados este regreso. Ellos son ordenados y quienes sigan sus pasos ojalá tengan la responsabilidad que tienen los alemanes, en medios y enfoque, ya que esto del corona virus no es broma”.

Por su parte el ex zaguero Waldo Ponce, quien estuvo en el Wolfsburgo la temporada 2003-2004, sostiene que “conociendo su cultura, ellos no dejan nada al azar. Cumplirán con todas las reglas y los cuidados pertinentes para que la liga se pueda desarrollar”.

El exseleccionado nacional es más escéptico y enfatizó que nuestra forma de ser, en términos de los cuidados, nos tiene muy lejos, en comparación con los del viejo continente. “Lamentablemente no tenemos su cultura. El cuidado primordial no lo tenemos en Chile, por más que no haya público que no es mala opción, pero es difícil respetar todas las cosas que nos ayudan a evitar que uno se contagie”.

Otro chileno que estuvo en Alemania fue Nelson Pizarro. Allí fue jugador del Fortuna Dusseldorf de la segunda división en 1998 y 1999. Para él, este regreso obedece a “la idiosincrasia que tienen” y señaló que esta “no fue una decisión antojadiza, porque son ordenados y hubo mucha investigación, que está avalada por expertos”.

Luis Felipe Gallegos. El ex seleccionado nacional sub 20 y campeón de la Copa Sudamericana con la U en 2011, estuvo en el Unión Berlín durante la temporada 2012-2013. Ahí conoció la rigurosidad alemana. “Cuando vuelva a jugar, seguro lo harán con todas las medidas de seguridad necesarias, para que no se contagie ningún jugador. Seguro van a ser muy cuidadosos en todos los ámbitos y en cada detalle”, completó el copiapino.