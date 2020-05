Humberto “Chita” Cruz: “Si me comparan con un jugador actual siempre son cosas buenas”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con el ex seleccionado chileno, que participó en el mundial de 1962 realizado en nuestro país donde se consiguió el tercer lugar, se trata de Humberto “Chita” Cruz.

Durante la cuarentena, se han publicado los partidos del mencionado mundial, registros que Cruz ha podido presenciar: “Si, los vi. Era mirar los 11 cabros que entrabamos a jugar, era una entrega total, ahora miran que meten la cabeza y trancan la pelota con la cabeza. Yo una vez le tuve que sacar un gol de paloma a Armando Tobar y me dijeron que estaba loco”.

Por supuesto que recordó como se gestó esa histórica campaña en la cita mundial: “Era una cosa lindísima, nosotros veníamos de una gira de Europa y nos habían metido de a 4 de a 5 de a 6 y partimos el mundial y partimos con el pie derecho y jugaron dos jugadores con apendicitis y nadie sabía”.

Una de las principales comparaciones es sobre la generación dorada que obtuvo el bi campeonato de América y esta selección tercera en un mundial, algo que “Chita” ve con buenos ojos: “Si me comparan con un jugador actual nunca son malas, siempre son cosa buenas, yo pesaba 57 kilos y media 1.63, ¿cuanto pesa Medel?, jugaban puros jugadores alto ahí, la defensa más chica que hay actualmente es la nuestra”.

“La selección dorada tenía la gran virtud que eran todos jóvenes y la generación nuestra era gente de experiencia y 5 jóvenes y eso que no tuvimos a uno de los mejores jugadores de Sudamérica, que si hubiera estado habría sido otra cosa, era Enrique Hormazábal”, agregó el zaguero.

Hace algunas semanas se conoció el fallecimiento de Carlos “Pluto” Contreras, otro de los integrantes de ese plantel del 62′: “No lo pudimos ir a dejar por esa maldita influenza que apareció en nuestro país y mejor dicho en todo el mundo porque sino habríamos estados en el cementerio dejando a nuestro compañero que estaba muy mal y me alegro que haya descansado porque estaba demasiado enfermo”.

Una amistad que ha perdurado hasta hoy, es la que generó con el astro brasileño Pelé, con quién vivió una recordada anécdota: “Se me arrancó a mi y yo lo agarré del hombro y seguí y me quedé con los pantalones y más encima se armó una pelea, empatamos a 2 ese partido, después en el Maracaná el árbitro me iba a echar y Pelé le dijo que ‘no si Chita nunca me pega patadas’, yo lo agarré de los hombros y me arrastró hasta el área contraria”.

“Una gran amistad y ahora uno lo siente porque también esta bastante enfermo, tiene 82 años, somos de la misma época, una gran persona”, sentenció el ex jugador.

Ídolo en Colo Colo, no es indiferente a la crisis institucional que esta viviendo el cuadro albo: “Duele porque antes era todo familia. Yo llegué a ser hasta compadre de un dirigente”.

Finalmente, se refirió a dos grandes directores técnicos que estuvieron a cargo de la selección chilena, se trata de Luis Álamos y Fernando Riera. “Chita” tiene una marcada preferencia: “Con Fernando Riera, él tenía un personalidad tremenda, siempre nos trató de ‘don’ y nunca ‘oye Chita’ siempre por el nombre. Los dos buenos, con diferentes maneras, con don Lucho había que marcar al hombre y con Fernando jugábamos un 4-2-4 y el que jugaba de stopper salía a todo”.

Revisa aquí la entrevista completa a Humberto “Chita” Cruz en “Los Tenores Puertas Adentro”.