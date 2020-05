Carreño contó detalles del conflicto con Jaime Valdés: “Me sentí dolido por su actuar”

Ángel Carreño, exvolante de Universidad Católica y Colo Colo conversó con Los Tenores sobre la carta que publicó a través de las redes sociales sobre su delicada situación económica.

El exjugador aseguró en diálogo con ADN Deportes que una suma de malas decisiones lo dejó bastante complicado financieramente. “Uno sale como niño de cuarto medio. Las malas decisiones me fueron llevando a cometer errores, estos fueron del lado económico. Tuve mal asesoramiento, que mis malas decisiones me llevaron a un momento difícil, pero ya saliendo. El 2019 fue crítico. No hago la carta para atacar a alguien, sino que por los más jóvenes para que sepan lo que puede pasar”.

De paso, contó cómo se gestó su conflicto con Jaime Valdés, donde asegura que hasta la fecha aún no recibe una respuesta del “Pajarito”. “Llegué con uno de sus socios. Cuando me dijo que podía hacer la bebida. Yo les paso todas mis máquinas para hacerlas. Yo inventé esa línea de producción. El error mío como de la empresa fue no haber formalizado nada. Por diversas razones, no pude salir adelante y me metí en más deudas. Me salió la opción de vender la máquina pero un socio de Jaime me dijo que no podía. Lo fui a ver al Monumental en dos oportunidades, y él prefirió creerle a uno de sus socio. En una conversación casi me pongo a llorar con él. Me dijo que no me iba a pasar las máquinas, le dije que no lo quería hacer público, pero me dijo que hiciera lo que quisiera. Me sentí dolido por su actuar”.

Ante toda esta situación, Carreño aseguró que su idea es poder ayudar a los jugadores vigentes para que no sufran este tipo de problemas más adelante. “Mi reflexión es entrar en ayuda, yo alcancé a juntar 40 millones, mi reflexión es que cuiden cada peso, que traten de estudiar. Uno como futbolista sale muy en pañales a la vida. Me han llegado una gran cantidad de mensajes lindos, donde me han ofrecido trabajos en Coyhaique, Puerto Montt. En Twitter ha sido impresionante la reacción de la gente”.