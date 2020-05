Futbolistas enfrentan la crisis trabajando en otros rubros

Son varios los clubes chilenos que han tomado medidas económicas para enfrentar la crisis que se vive por la pandemia del coronavirus que ha impedido la normal realización de las actividades deportivas, como el torneo local.

En este ámbito, los futbolistas han buscado diferentes opciones para combatir la situación financiera en los meses durante la pandemia, como por ejemplo el caso del delantero de Colo Colo, Nicolás Maturana quién ha emprendido en la venta de frutas y verduras.

Otro gran ejemplo es lo realizado por el arquero de Deportes Antofagasta, Ignacio González, quién ya hace más de dos años tiene una empresa de asesoramiento inmobiliario: “Yo empecé a invertir desde súper chico, estudié ingenieria comercial entonces tenía conocimiento del tema. No quería ser el típico futbolistas que se compra autos de lujos. Nos ha ido súper bien en este emprendimiento, los inversionistas lo ven como una oportunidad porque en el fondo es algo de primera necesidad, una persona necesita comer y necesita un techo”.

En la Segunda División profesional, también hay clubes que han llegado a acuerdo con sus planteles, es el caso de Deportes Linares, quienes le informaron a sus jugadores que la última remuneración sería la del mes de marzo.

Con esta situación, el portero del cuadro albirrojo, David Pérez, ha tenido que buscar un trabajo para generar ingresos durante los meses de la crisis, y se ha desempeñado como repartidor de gas en el negocio de un amigo: “Ya que el club nos dejó cesantes, estoy trabajando en ‘Dany Gas’, el dueño de esa empresa es un amigo que me ayudó bastante y siempre le digo a mi familia que no sé que hubiera pasado si no hubiera estado este trabajo”.

“Es una dura realidad que muchos estamos viviendo pero lo tenemos que hacer porque tenemos que pagar arriendo y proveer para nuestros hijos también”, agregó el arquero.

Fernández Vial es otro de los equipos que está en esta categoría del fútbol chileno y que pese a mantener los pagos de los salarios a sus jugadores, el lateral del cuadro sureño, Cristián Zavala, ha aprovechado el tiempo de la cuarentena para desarrollar el oficio de barbero: “Siempre me gustó esto de la barbería, la gente viene a mi departamento y yo les corto, antes de que entren les echamos desinfectante y recién ahí pueden entrar y yo corto con guantes, mascarillas y uso lentes también”.

Es la forma que han encontrado algunos jugadores para combatir la situación económica que se vive en las diferentes categorías del fútbol local, con los diversos contextos que viven los clubes.