La triste confesión de Ángel Carreño: “¿Qué hago ahora?”

El exfutbolista chileno, Ángel Carreño, no atraviesa un buen momento financiero, y así lo dejó ver en una confesión que él mismo publicó a través de sus redes sociales.

“Confesión de un exfutbolista” es el documento que realizó Carreño, en donde, entre otras cosas, aseguró que Jaime “Pajarito” Valdés le dio la espalda, provocando que perdiera su departamento. “No hace muchos años que me retiré del fútbol (2015) y pude reunir $40 millones en mis 17 años de carrera, en ese minuto pensé que mis ahorros me permitirán tener un buen pasar después del retiro pero me vi en la gran disyuntiva de mi vida – ¿Qué hago ahora?-“, comenzó el relato.

“Acudí a una fábrica para que ellos me pudieran fabricar mis bebida de mate y por cosas del destino esta fábrica era de Jaime “pajarito” Valdés a quien conocí en el Club de Fútbol Palestino donde fuimos compañeros de niños y donde lo vi cumplir sus sueños de jugar Europa (…) Siempre lo consideré un buen amigo y que la amistad era recíproca. Deje mi poco patrimonio en su fábrica con el sueño que podría salir adelante y que era otra oportunidad que me estaba dando la vida”, prosiguió Carreño.

“Al poco tiempo, no obtuve los resultados esperados (…) Fui a visitar a mi “Amigo” Jaime Valdés a su lugar de trabajo, Club deportivo Colo – Colo para exponerle mi situación de desesperación (…) le conté, le pedí por favor que me permitiera retirar mis máquinas de su fábrica embotelladora ya que una de estas máquinas la adquirí en $20 millones y tenía una oferta de compra por ella que permitiría minimizar mi angustia para detener el embargo de mi departamento por insolvencia económica, – “Jaime se negó en facilitarme mis máquinas” lo que llevo que perdiera mí departamento”, afirmó el exjugador.

Finalmente, Ángel Carreño agradeció a su familia y a quienes le han dado una mano para superar esta crisis. “Agradezco en el alma a la familia que tengo mi madre Aurora mis hermanos, a la gente que me tendió una mano y me entregó su amistad“, sentenció.