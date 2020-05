Exjugador de Colo Colo se confiesa: “Tengo muchas ganas de trabajar en el primer equipo”

Emerson Pereira da Silva es recordado con cariño entre los hinchas de Colo Colo por su buen rendimiento entre los años 1996 y 1998 con los “Albos”.

En conversación con LUN, el exfutbolista comentó que le encantaría trabajar en el conjunto de Macul. “Tengo muchas ganas de trabajar en el primer equipo de Colo Colo, pero vamos a ver”, señaló. Además reveló que presentó un proyecto para las inferiores del club, pero que no prosperó

También declaró que fue a ver lo entrenamientos del “Popular” en 2018, cuando tuvo que jugar contra Corinthians por los cuartos de final de la Copa Libertadores. “Cuando vino Colo Colo (jugaban con Corinthians por la Libertadores 2018), estaban entrenando cerca de mi casa y yo no sabía que iba a venir y fui a visitarlos. Estaba Héctor Tapia como entrenador, Gualberto Jara como ayudante, Claudio Arbiza trabajando, todos los utileros, toda la gente que había ya trabajado conmigo. Nos vimos y hubo muchos abrazos, besos, fotos“, indicó Pereira.

Finalmente, hizo un repaso de su trayectoria como entrenador, ya que el año anterior salió campeón en Tailandia. “El año pasado trabajé en Corinthians los primeros cuatro meses y luego me fui a Tailandia. Con el técnico Airton Silva hicimos un buen trabajo porque el equipo era del interior de Tailandia y nunca había salido campeón. Clasificamos de forma directa a la Champions de Asia, pero al final no seguimos, no hubo acuerdo de dinero, queríamos que valorizaran nuestro trabajo“, sentenció el exvolante.