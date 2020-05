“Condorito” Ugarte: “Nunca coincidí mucho con los dirigentes por mi forma de pensar”

Una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro” con Aldo Schicappacasse, en esta oportunidad con el ex jugador de Unión Española, Cobreloa, Everton, entre otros equipos, Francisco “Condorito” Ugarte.

Radico en Estados Unidos, específicamente en Atlanta, “Condorito”, comentó como pasa la cuarentena en uno de los países más afectados por el coronavirus: “En el condado que vivo yo hay 1.700 infectados y hay 57 muertos y en total en Georgia hay 22 mil y como 1.300 muertos, estaba un poco más normal, pero este fin de semana aumentó como un 30% nuevamente”.

“Ha sido difícil porque primero que nada no quería venir y como yo no mando en mi casa, manda mi mujer entonces tuve que venir y mis hijos hablan francés e inglés y el más grande estudió italiano, entonces querían perfeccionar el ingles y querían estudiar acá y vinimos por los estudios pero al final me quedé acá”, agregó Ugarte sobre su estadía en el país norteamericano.

Como generalmente pasa, el ex jugador ha seguido vinculado al deporte en Estados Unidos: “Siempre he estado relacionado con el fútbol. Entré a trabajar en un club de entrenador, después llegue a la federación de Georgia y el 2007-2008 fui elegido el mejor entrenador del condado y eso me ayudó. Solamente he trabajado en dos clubes. No ha sido fácil”.

Unión Española y Cobreloa fueron los clubes con los cuales brilló y fue campeón, aunque Ugarte también recordó otras camisetas que visto: “Con Cobreloa el año 85 salimos campeones, fue importante pero también habían equipos donde sufrí bastante pero lo pasé bien, me pasó en Trasandino, Unión Española fue una época importante porque regresé a casa, pero siempre con dificultades con la gente porque nunca coincidí mucho con los dirigentes por mi forma de pensar”.

“Creo que me fue bien, creo que hice una buena carrera, era un tipo responsable pero si era muy pegado a mis ideales y siempre tenía problemas con los demás, con los dirigentes incluso con la federación cuando estaba en la selección pre olímpica. Estaba Rolando Molina, estaba el abogado de Pinochet, Ambrosio Rodríguez, también tuve problemas con él que me costó la salida de la selección después que habíamos clasificados en Ecuador para las olimpiadas, montones de problemas tuve”, agregó “Condorito”.

Su caracter frontal, lo llevó a ganarse algunos prejuicios que también aprovechó de aclarar en la conversación con ADN: “Algunos me decían que era de izquierda pero no soy político, me gustan las cosas justas nada más. Cuando estás en frente de gente que controla el sistema, uno tiene el derecho de dar su opinión o lo que queremos o lo que deseamos, no podemos dejarnos llevar con el tipo que es más poderoso”.

Finalmente y con varios años radicado en Estados Unidos, “Condorito” entregó su opinión del fútbol estadounidense, principalmente para los chilenos como Alexis Sánchez, que ya suenan en algún club de la MLS: “Si ellos vienen a jugar su ultima temporada yo creo que es ideal, la liga no es tan fuerte si la gente apoya a los equipos a los estadios va mucha gente. Si ellos piensan en retirarse y vienen a hacer los últimos años acá, pienso que es ideal para ellos, pero si quieren una liga competitiva, yo pienso que no es una liga tan competitiva como a lo que ellos están acostumbrados”.

Repasa aquí la entrevista completa de Aldo Schiappacasse a Franciso “Condorito” Ugarte.