Alexis Sánchez recordó su debut por la selección: “Solo tengo palabras de agradecimiento”

Un 27 de abril, pero de 2006, un joven Alexis Sánchez debutaba con la Selección Chilena ante Nueva Zelanda, bajo la dirección técnica de Nelson Acosta.

A través de su cuenta de Instagram, el conmemoró su debut y agradeció a quienes siempre lo apoyaron. “Un día como hoy 27 de abril del año 2006 debute por mi país Chile. Han pasado 14 años y aún no lo dimensiono, solo tengo palabras de agradecimiento a todas esas personas que me ayudaron a cumplir mi sueño. (compañeros, médicos, utileros, cuerpo técnico y etc.). Muchas gracias por todo. El León sigue intacto”, señaló.

En 14 años, el “Tocopillano” ha jugado en grandes equipos del mundo, como el Barcelona de España, Arsenal de Inglaterra, Inter de Milán, entre otros.

Además, con “La Roja” registra 132 partidos disputados, en los que ha marcado 43 goles y ha dado 36 asistencias.