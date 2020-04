Ministro de Salud de España puso en duda el regreso del fútbol en aquel país antes de julio

En medio del combate contra el Covid-19 en todo el mundo, la actividad deportiva espera tener noticias para saber si se podrá regresar o no a las diversas competencias, especialmente en el Viejo Continente y en parte fue algo de lo que se habló esta mañana en España.

Esto luego de que el ministro de Salud de España, Salvador Illa, pusiera en duda el posible regreso de la Liga Española antes de junio: “no puedo decirle ahora si el fútbol profesional va a poder reiniciar su actividad antes del verano (julio en Europa). Sería una imprudencia por mi parte, vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y vamos a ver también en el marco del plan que presentemos cómo pueden las distintas actividades deportivas profesionales ir retomando sus caminos hacia esa nueva normalidad”, explicó.

“Es una nueva normalidad, las cosas no van a ser como antes. Tenemos que aprender, hasta que no aparezca una nueva vacuna, a convivir con ese virus que, insisto, es peligroso y al que no hay que perder el respeto”, agregó la autoridad de salud.

En la misma línea, agregó que los test para futbolistas y deportistas deben continuar: “hay una orden del Ministerio de Sanidad (Salud) que lógicamente sigue vigente para todos los colectivos, incluido el fútbol profesional. Se tienen que poner a disposición de las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas aquellos test de diagnóstico del tipo que sean. Hay que hacer una estrategia de diagnóstico común. Todos tenemos que remar en la misma dirección”, cerró.