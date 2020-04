Presidente de Racing reconoció posibilidad de que Marcelo Díaz deje la “academia” el 2021

Hace unos días, Marcelo Díaz volvió a reconocer que la posibilidad de regresar a la Universidad de Chile está cada vez más cercana. Así lo reveló el volante en conversación con Diego Rivarola.

En ello, el mediocampista podría volver al club que lo vio nacer a mediados del próximo año, aclarando que no depende exclusivamente de él, si no que del club dueño de su pase, Racing Club de Avellaneda.

Precisamente desde la “academia” dieron luces de la real posibilidad de que el bicampeón de América vuelva al CDA: “Somos muy prudentes en ese sentido, el contrato de ‘Chelo’ vence en el 2021, es un jugador extraordinario, nos dio un salto de jerarquía impresionante. El diálogo siempre está, escucharemos lo que él piensa y tomaremos la mejor decisión para el club y para Racing”, dijo Víctor Blanco.

El presidente de Racing, en conversación con el programa “Una Moneda Al Aire“, de la radio trasandina Club 947, agregó que: “si el campeonato no se termina, porque no se puede jugar por la pandemia, Racing va a acompañar que no haya descensos. Si hay algo que no queremos es que bajen clubes por escritorios, que los partidos se ganen y pierdan en la cancha. Si se termina, los descensos deben continuar, no se debe cambiar a la mitad”, dijo.