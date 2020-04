Daniel Morón sobre declaraciones de Paredes: “No estoy resentido, estoy aquí por un bien superior que se llama Colo Colo”

En Colo Colo las relaciones siguen tensas entre Blanco y Negro y el plantel de jugadores por la decisión de invocar la Ley de Protección del Empleo para ellos que no aceptaron el acuerdo que les proponía la dirigencia.

El director de ByN, José Daniel Morón, en conversación con Los Tenores, comentó las palabras de Esteban Paredes quien criticó al exarquero por apoyar la reducción de sueldos.”Cada uno puede referirse de uno e interpretar las cosas como quiera. Estoy dolido, me parecía que a este plantel le faltó la solidaridad y la empatía que había tenido el plantel en 2002 en la quiebra. No es una forma de atacar a nadie ni de injuriar. Recibimos algunas respuestas que a mí me sorprendieron, porque no se interpretó lo que quise decir”, comenzó diciendo.

“Se justificó que los jugadores cobraron todo lo que les correspondía en la quiebra, en eso tiene razón Esteban Paredes, eso está clarísimo, pero lo que yo quise decir, era que los jugadores de esa época tuvieron un gesto y sobre todo dos líderes con letras mayúsculas como Marcelo Espina y Marcelo Barticciotto, para quedarse en el club se bajaron el sueldo de manera muy importante. Ellos tuvieron un gesto y eso es lo que quise decir”, explicó el loro.

Además, Morón respondió a las críticas que le hicieron por pasar de exjugador a estar de acuerdo con los dirigentes. “Se me dijo que me crucé de bando y es verdad, estoy en otra condición. Yo fui jugador y fui exitoso, fui entrenador, donde también fui muy exitoso y donde me saqué la chucha trabajando y ahora soy director de la institución que más quiero y también quiero ser muy exitoso y responsable. Me corresponde velar porque los trabajadores que hoy ganan menos, de aquí a diciembre tengan asegurado su sueldo y su trabajo“.

Al ser consultado por la posibilidad que los jugadores cambien de opinión, el exguardameta afirmó que se puede volver a conversar.”No estoy resentido por lo que se dijo, estoy aquí por un bien superior que se llama Colo Colo. Si mañana los jugadores deciden otra cosa, bienvenido sea. Todos nos sentimos mal por las cosas que se dijeron, que hemos sido mentirosos, que hemos sido medios mafiosos. A pesar de todo eso, el club está con las puertas abiertas para nuestros jugadores de fútbol, por más que hayamos sufrido ataques personales, tenemos que estar por sobre eso”.

El campeón de la Copa Libertadores en 1991 aseguró que el recorte no iba a afectar solamente a los futbolistas del plantel.”Toda la gente que labora en el club que está por sobre el millón de pesos está sometida a esas rebajas de sueldos y fue aceptada por todos ellos. Fui el primero que le dije a los directores que si nosotros vamos a hacerle recorte de sueldo a los jugadores, tenemos que ser los primeros en dejar nuestra dieta suspendida. Yo no tengo sueldo absolutamente de nada, trabajo por eventos con municipios. El único ingreso que tenía seguro era la dieta”.

Para finalizar, Daniel Morón explicó cuál es la situación de los abonados en estos días que no hay fútbol.”A los abonados desde el año 99, aquellos que quisieron recibir sus lucas de devolución se les devolvieron y a los que no, se les agregaba para que sacaran los abonos del próximo año. No se dejó a los abonados tirados como se dijo”, sentenció.