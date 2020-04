Emmanuel Adebayor desató la polémica: “Yo no dono, hago lo que quiero y como lo que quiero”

En su llegada el ex jugador del Real Madrid encendió la polémica con sus declaraciones, donde aseguró que no realizará una donación por su país. “Para aquellos de ustedes que dicen que no dono, déjenme ser muy claro, no dono. Es muy simple, hago lo que quiero y como lo que quiero. Después, habrá personas que me criticarán por el hecho de que no hice una donación en Lomé”.

Al ser consultado por los aportes económicos que futbolistas como Didier Drogba o Samuel Eto’o han hecho por sus respectivos países, el oriundo de Togo fue muy enfático en señalar que él no es ellos.”Pueden compararme con Drogba, pueden compararme con Eto’o, pero desafortunadamente yo no soy ellos. Soy Emmanuel Sheyi Adebayor y siempre haré lo que quiera“.

Finalmente, Adebayor ironizó con algunos rumores que se han hecho en su tierra natal.”Algunos piensan que fui yo el que introduje el virus en Lomé. Es muy desafortunado, pero este país es así”, sentenció.