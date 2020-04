Ricardo Lunari: “Bielsa quiso venir a Católica, me lo dijo varias veces”

En el aniversario número 83 de Universidad Católica, varios ídolos cruzados han sacado la voz para enviar saludos como fue el caso de Gary Medel y Guillermo Maripán, mientras que otros contaron historias de cuando vestían la camiseta de la franja como Luka Tudor.

Ricardo Lunari tuvo tiempo para reflexionar sobre el momento de la UC. El argentino en entrevista con Los Tenores Puertas Adentro, lamentó no poder trabajar en el club desde su salida en 1998. “Siempre me dijeron que tenía las puertas abiertas, pero nunca tuve un ofrecimiento concreto. Incluso me he cerrado puertas en equipos como Colo Colo o la “U” porque sería traicionar los afectos del hincha cruzado“, aseguró.

Lunari, quien fue campeón con Universidad Católica en 1997 y jugó la final de Copa Libertadores ante Sao Paulo en 1993, reveló además que el actual entrenador de Leeds United, Marcelo Bielsa, siempre quiso dirigir a la UC. “Siempre le gustó, quería venir y me lo dijo muchas veces”.

La entrevista completa la puedes escucharla esta noche a las 20:00 horas en Los Tenores Puertas Adentro, de ADN, junto a Aldo Schiappacasse.