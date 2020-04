Mariano Puyol recordó la sorpresa que le hizo el plantel de Universidad de Chile en 1994

Por Cristián Alejandro Cavieres

Mariano Puyol es un ex jugador de fútbol que defendió las camisetas de Universidad de Chile, Deportes Concepción, Ñublense, Unión San Felipe, Cruz Azul, Tampico Madero, Deportes La Serena y Rangers. Sin embargo, en el club que más destacó fue en la “U”, donde fue campeón de la Copa Chile en 1979.

El ex delantero de los azules recordó con ADN Deportes un emotivo momento que vivió el año 1994, cuando ya no era parte del equipo laico.

El zurdo trajo a la memoria el partido de celebración en que la “U”, que fue campeón tres días antes en El Salvador, enfrentó a Deportes Concepción, reciente campeón del ascenso en aquel tiempo en el Estadio Nacional.Ese partido fue para dar la posibilidad de presenciar la vuelta olímpica y la copa obtenida luego de 25 años a aquellos hinchas que no pudieron viajar al norte. En esa jornada, estuvieron viejas glorias del club y Puyol fue uno de los invitados.

El ex capitán había dejado la institución a comienzos de ese año para continuar su carrera en Rangers de Talca, lamentablemente torneo donde los del piduco perdieron la categoría. Pero el “11” siempre fue uno más de ese plantel, a pesar que ya no integraba la plantilla.

Puyol recordó que Luis Musrri lo invitó para que entregase unos premios, pero la sorpresa finalmente fue para el atacante.”Fue una invitación que me la tiraron cambiada. Era para entregar unos galvanos tras el partido, pero me encuentro con la sorpresa que me regalaron la medalla, levanté la copa y di la vuelta olímpica. Fue un instante muy emotivo, no me lo esperaba. Conmovedor, lo sentí muy profundo. Fue un momento muy bonito en mi vida”, recordó el delantero.

Consultado sobre si hay alguna espina clavada de no haber integrado ese plantel, el ex delantero aseguró que no hay rencores ni pena, ya que su salida fue consensuada con el entrenador de época Arturo Salah y que “ya no estaba para aportar lo que ese equipo del 94 merecía, sabía que la U iba a entrar en otra etapa y jugar unos pocos minutos, no me iba a sentir cómodo”.

Finalmente, en relación a su actual momento como director técnico del fútbol formativo de los universitarios a cargo de la serie sub 12, Mariano comentó que “es un momento de incertidumbre, pero estamos en permanente contacto con los jugadores, sus familias y con los profesores. Haciendo charlas y pautas de trabajo. Pero a su vez es un momento ideal para seguir afinando el proyecto que trajo Hernán Caputto al club”, sentenció.