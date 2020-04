Jorge Valdivia y su salida de Colo Colo: “Nunca hubo una propuesta”

Una de las principales salidas de Colo Colo para el 2020 fue la del volante Jorge Valdivia, ya que en un momento se pensó que tenía todo arreglado para continuar, pero finalmente la decisión oficial fue todo lo contrario.

En dialogo con ESPN, “El Mago” se refirió a su convulsionada salida de los albos, manifestando que “Colo Colo es Colo Colo, no es Juanito Perez, no es Pedro Pablo, no es ningún nombre propio y Colo Colo siempre me dio todo, desde que estaba en las juveniles, fui vendido, le di plata al club, volví, fui campeón, hice muchos amigos, ¿que me dejo colo colo? todo, le debo a Colo Colo todo, a Palmeiras también le debo todo, fue el club que me hizo internacionalmente conocido”.

“Colo Colo no es Anibal Mosa, no es Mayne Nicholls, no es Mario Salas, Colo Colo es la institución que me dio todo”, agregó.

Además entregó detalles de como se gestó su fallida renovación: “A mi me dijeron ‘queremos que siga’, ¿que venia posteriormente?, la negociación conmigo de parte del club, y el entrenador me dijo ‘yo quiero que tu sigas’, Espina también dijo ‘nosotros queremos que tu sigas’, ¿que venía después? reunión con mi representante para tirar los números, ellos se juntaron dos veces y nunca hubo una propuesta”.

“¿molesto, dolido?, si por como manejaron la situación. Después le comunicaron a mi representante que el club desistía de la renovación. Le cerraron la puerta a mi representante, está prohibido de entrar al club”, completó Valdivia.

El ex Palmeiras, confesó que espero otro gesto de parte de Blanco y Negro al momento de su salida: “Si hubo tanta estimación de Harold, Espina y Anibal de renovarme, por lo menos por dignidad tendrían que haberme mandado un mensaje de texto, no creo que hayan perdido mi WhatsApp, como lo hicieron con Jaime ‘Jorge sabis que no vamos a seguir contigo’, listo no pasa nada”.

A los 36 años y quizás más cerca de su carrera, Valdivia decide no proyectarse en ese aspecto: “Pronosticar un futuro cada vez es menos factible. Yo no me proyecto un año o dos años, me proyecto a mañana martes, al jueves, esa es mi proyección hoy en día. Vivo el día a día y espero que sean muchos más años”.