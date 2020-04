Victor Hugo Castañeda y el regreso del fútbol: “Debería volver sin público”

Aldo Schiappacasse tuvo un nuevo invitado en “Los Tenores Puertas Adentro” se trata del histórico jugador de Universidad de Chile, Victor Hugo Castañeda.

El ex técnico pasa sus días en cuarentena en La Serena, “estoy en cuarentena voluntaria, como gran parte de la gente en la región porque tenemos muy pocos contagiados, haciendo tele trabajo, ahí estamos preocupados por los viejos llamando constantemente para saber como están”.

“Esto es igual a cuando estábamos concentrados, uno mas o menos esta acostumbrado, tiene cierto grado de disciplina para este tipo de cosas”, agregó Castañeda.

Al ser consultado por las tareas domésticas, fue bastante sincero al mencionar que es, “malo, la verdad que yo en mi casa me encargo del jardín, de sacar la loza del lava vajilla y sacar la basura tres veces a la semana ahí me entretengo y cuando hay que hacerse cargo de la parrilla ahí estoy yo”.

Al recordar época como futbolista, eligió al mejor equipo en el cuál jugó: “Es difícil decir cual entre el 94 y el 96 fue lejos lo mejor, no el equipo, el plantel, teníamos un plantel extraordinario donde había dos jugadores por puestos. En un momento tuvimos a Mardones Musrri , Mora, Galdames, Valencia, los mejores volantes de esa época. Arriba estuvo Aredes, el Leo, Marcelo”.

“Los mejores partidos de esos equipos eran los jueves, cuando había que ganarse el puesto, era un entrenamiento hasta con canilleras”, completó el ex técnico de La Serena.

El último tiempo se ha instaurado una discusión por el mejor “10” en la historia del fútbol chileno y Castañeda no se quedó atrás: “Yo no se si será el mejor que ha tenido el fútbol chileno, pero el que yo vi era Manuel Rojas, él era mi ídolo, tuve la suerte de jugar con grandes ídolos del pasado. En quien yo me sentía representado en la forma de jugar era Manuel Rojas, extraordinario, con una capacidad de habilitar, era de lo mejor que yo he visto”.

Aunque también admitió que es seguidor de uno de la “generación dorada”: “Yo soy un admirador de Valdivia, cuando dirigía la sub 20 de la u, me iba temprano a ver la sub 17 porque iba a ver jugar a Valdivia. Él hacía siempre lo que la jugada dictaba”.

Finalmente y sobre el posible regreso del fútbol, Castañeda manifestó que, “debería volver sin público, debería ser una cuestión distinta, pero el temor que hay con respecto a la pandemia, no sé si nos va a hacer volver con tantas ganas como al comienzo”.

Revive toda la conversación entre Aldo Schiappacasse y Victor Hugo Castañeda en una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro”.