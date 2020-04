Jorge Valdivia: “No me descarto de un posible llamado a la selección”

Casi tres meses alcanzó a jugar Jorge Valdivia en su nuevo club, donde ha vivido un proceso de adaptación, destacando en algunos partidos en el Monarcas Morelia, su nuevo equipo durante el 2020, tras la salida de Colo Colo.

En conversación con ESPN, el volante se refirió a sus primeros meses en el cuadro mexicano, donde, “el hecho de contar con Pablo Guede como entrenador y tener chilenos en el equipo fue muy distinto de las otra veces que me fui al extranjero. Acá hay una gran diferencia en relación a las otra veces que tuve que salir, porque no tuve que estudiar ningún idioma.

“Es una gran ventaja tener como entrenador a Pablo Guede. Yo sé lo que me pide y él sabe lo que yo puedo dar”., agregó “El Mago”.

Sobre el nivel del fútbol azteca, manifestó que, “acá tienes menos tiempo, es una diferencia que noto o que noté durante el campeonato, pero después el aspecto físico acá es más fuerte, tiene jugadores más fuertes y tienes más jugadores, los planteles son largos y grandes. Los partidos son muy intensos”.

Una constante interrogante es el regreso de Valdivia a la selección chilena. La visión del ex volante del Palmeiras es clara: “mientras yo esté en actividad, México es un país que le da muchos jugadores a la selección, entonces estoy acá y si la liga vuelve, juego, lo hago bien, estoy apto para volver y el entrenador decide llamarme, voy feliz, pero estamos hablando teóricamente”.

Luego puntualizó: “No me descarto para estar en la selección, suena mejor, prefiero que suene como que no me descarto la selección. Todos los jugadores están disponibles, yo no me descarto de un futuro llamado a la selección y ojalá así sea”.

Jean Beausejour, uno de sus grandes amigos en el fútbol, se retiró de la selección, algo que también comentó Valdivia: “Es el mejor lateral izquierdo del fútbol chileno, de todos los tiempos. Yo lo conocí jugando de extremo, por la punta izquierda. Todavía no hay un lateral izquierdo que le pueda llegar a la rodilla al negro, sería bueno que él pudiera volver a la selección”.

El formado en Colo Colo se mantiene en cuarentena junto a su familia en México, con bastantes ganas de hacer un buen papel en el cuadro mexicano y así poder llegar a la selección chilena.