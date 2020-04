Quique Setién refuta a Messi: “No estoy de acuerdo con él. Podemos ganar la Champions”

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, habló sobre cómo ha sido su adaptación al elenco culé, de los desafíos del equipo para la temporada y terminó refutando a Lionel Messi, quien aseguró que era muy difícil ganar la Champions League esta temporada.

Sobre esto último, el DT lanzó: “Yo después de ver lo que he visto en el fútbol, creo que podemos ganar la Champions perfectamente. No estoy de acuerdo con Leo. Hemos visto cómo el Atlético ha eliminado al Liverpool, cómo el Tottenham llegó el año pasado a la final… Para mí es más difícil ganar la Liga que la Champions, la Champions la puede ganar cualquiera de los ochos que llegan al final. Contamos con Leo que es el mejor del mundo pero en la Champions se te puede poner en contra la suerte como le ha pasado al Liverpool y te vas fuera”.

Respecto a cómo está viviendo esta etapa con el club debido a la cuarentena por coronavirus, indicó: “La situación de ahora hace que esto sea una incertidumbre. Todas las previsiones que se han hecho hay que ponerlas en cuarentena. Nadie sabe si se va a jugar, ya sabemos cuál es la situación económica de todos los clubes y esto va a alterar el mercado. El club estaba trabajando en fichajes y salidas, por lo que sea, pero esto hay que ponerlo en standby. Es difícil saber lo que va a pasar en el futuro”.

Finalmente, Setién e refirió a su adaptación en el elenco culé. “Estoy en un periodo de conocimiento. Nosotros hemos trabajado muchas formas mientras competíamos y no hemos tenido semanas completas para entrenar. Y cuando no entrenas hay cosas que se pierden. Es verdad que el Barça es de una dimensión… En Lugo, Las Palmas o Sevilla se entiende mejor una derrota, en el Barça la competencia es máxima y no te puedes permitir el lujo de perder un partido. A veces hay que ser más práctico que idealista, pero no podemos perder nuestra identidad. Nosotros queremos tener el balón y correr detrás de él muy poco. Nuestra filosofía no cambia“, cerró.