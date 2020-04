Ernesto Cherquis Bialo: “Yo no veo el fútbol después de la crisis porque es inimaginable”

Se siguen sumando grandes invitados a “Los Tenores Puertas Adentro” junto a Aldo Schiappacasse, para hablar de la situación del coronavirus en el mundo y también de fútbol, series, historias en general.

En esta oportunidad, el reconocido periodista uruguayo, Ernesto Cherquis Bialo, compartió una interesante conversación junto a Aldo, donde se refirió en primera instancia a la pandemia y su efectos en Argentina, país donde reside.

“Estamos viviendo una experiencia inédita, la cual es desarrollar la vida por un tiempo indeterminado dentro de las casas y desarrollar todas las actividades que se puedan, incluyendo las actividades físicas en ese ámbito cerrado. Genera angustia, temor, incertidumbre frente al futuro y hoy más que nunca la vida es ahora”.

Siempre muy ligado al fútbol, el ex director de la Revista El Gráfico, entregó su mirada con respecto al futuro del fútbol, tras la pandemia: “Yo no veo el fútbol después de la crisis porque es inimaginable, no va a ser el mismo fútbol. Empecemos a imaginar, un fútbol sin gente, un fútbol sin abrazos, un fútbol sin euforia, un fútbol con temor, un fútbol con desconfianza en la intimidad del vestuario, un fútbol con restricción de desplazamientos y viajes, el fútbol que nosotros conocemos, no volverá”.

“Será una cosa nueva, distinta, pero yo me lo imagino sin gritos, sin emoción, con una gran desconfianza, hasta que aparezca la vacuna, así imagino los aeropuertos y los hoteles de turismo”, agregó el comentarista deportivo.

Ver series y películas es un panorama recurrente durante la cuarentena y Cherquis Bialo entregó su mirada sobre dos producciones en particular: “Monzón” y “Maradona”.

“La de Monzón es un espanto, no tiene rigor histórico y no tiene respetabilidad del deportistas. La de Maradona tiene una amplia gama, hay cosas mejores que otras, pero en definitiva, en todas hay una parte del Maradona verdadero, porque el Maradona de la fantasía no puede superar al Maradona real, por lo tanto todo lo que se haga de Maradona tiene verosimilitud, en cambio lo de Monzón no tiene respeto histórico, porque ahí para los autores es que ha sido el criminal por encima del deportista, por lo tanto hemos hecho a un criminal fenomenal y a un deportista azaroso”.

Las redes sociales también han estado muy activas durante estos días de aislamiento, algo que también le llama bastante la atención al periodista uruguayo: “Lo que nosotros vemos de la casa de los deportistas, sigue siendo aquello que los deportistas quieren mostrar, es decir, ellos a través de las redes sociales, hacen su porpio marketing, primero porque algunos tienen convenios con esas redes sociales que no las pueden desactivar del todo, el caso de Messi por ejemplo”.

“En segundo lugar, porque el egocentrismo exacerbado con que esta gente desarrolla su vida le impide estar ausente, cuando el tercero se ocupa de él y el tercero no puede ocuparse ahora por la pandemia, no lo ve entrenar, no lo ve jugar, de manera que como voy a estar tanto tiempo sin ser noticia, me provoco yo mismo mi propia noticia”, agregó.

Uno de los principales eventos suspendidos por la pandemia del Covid-19 fue la Copa América que en esta oportunida sería organizada por Argentina y Colombia, lo que para Cherquis, “es un espanto”.

“No puede haber una Copa América con 9 horas de travesía entre una sede y otra, es un espanto, lo que iban a hacer de jugarse en Colombia y en Argentina y construir estadios para un solo partido, eso es negocio de dirigentes, de políticos, era un espanto, el fútbol ahí se convertía en un sujeto de una cosa muy subestimatoria de la inteligencia de la gente. Esa Copa América es de las pocas cosas que nos hemos evitado ver vergonzosas”, señaló.

Escucha completa la conversación entre el destacado periodista uruguayo, Ernesto Cherquis Bialo y Aldo Schiappacasse en una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro”.