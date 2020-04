Martín Lasarte reveló por qué cambió radicalmente de look

Mientras pasa la cuarentena por la pandemia de coronavirus, Martín Lasarte habló con LUN sobre su sorprendente cambio de look, el cual ha cultivado durante las últimas semanas con una cuidada barba candado.

“En mi época de jugador usaba solamente bigote. Ahora me dejé la perilla. Todo partió en diciembre de 2018, en la pretemporada que hice con mi entonces club Al Ahly de Egipto, en Alicante, España. Estuve 12 días sin afeitarme y como ese look pegaba, decidí dejármelo un tiempo. Ese tiempo se alargó y acá estamos. En el fondo era para cambiar el look un poco, mirar algo distinto cuando me veo al espejo, jajaja“, comenzó diciendo el entrenador al medio nacional.

En esa línea, añadió: “Antes de empezar la cuarentena iba una vez por semana a ver a Gustavo, mi peluquero amigo de toda la vida. Por mientras estoy arreglándome solo, me compré una maquinita. No soy muy ducho, pero se va aprendiendo”.

Pero lo llevar pelo en la cara no es solo cosa de ahora, si no que en su etapa como futbolista ocupaba un bigote. “El Toto Larraura era un compañero veterano, de esos que te aconsejaban y un día me dijo: Martín, con esa pinta de universitario no le vas a ganar a nadie. Déjate un bigote. Después volví a los entrenamientos con un bigote y me acompañó toda mi carrera como jugador. Era mi sello”, aseguró.

¿Y por qué se afeitó el bigote? “Fue una semana después de retirarme. Mi amigo y peluquero Gustavo me dijo: Martín, el bigote ya fue. Y lo afeitó. Al final fue una especie de cierre para mi capítulo de jugador”, cerró Lasarte.