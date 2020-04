DT argentino y su dramático testimonio viviendo en Ecuador: “Es una desolación enorme”

Carlos Ischia se encuentra viviendo una dramática situación en Ecuador debido al coronavirus, ya que aquel país ha sido uno de los más golpeados por la enfermedad en Sudamérica.

El técnico trasandino había llegado hace algunas semanas a dirigir al Delfín, y se encontró de lleno con la pandemia del Covid-19.

Al respecto, comenzó diciendo que “estoy hospedado en el hotel desde que llegué y es una desolación enorme porque creo que soy el único huésped. Me mantengo en la habitación y no salgo de ahí, es sofocante. No recuerdo haber visto o escuchado a nadie desde que llegué a este lugar”.

En esa linea, el estratego entregó más detalles de su situación: “Estoy haciendo la cuarentena en un hotel porque no llegué a irme al departamento que tenía reservado. Mi esposa iba a venir conmigo, pero por la urgencia se tuvo que quedar”.

Finalmente, Ischia manifestó que “yo hace una semana había llegado y no me podía ir. Dirigí tres partidos y se suspendió el campeonato. Con el preparador físico les enviamos mensajes a los jugadores para tratar la preparación de ellos”.