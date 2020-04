El partido de tu vida: Personajes del mundo deportivo recuerdan sus duelos preferidos

Todo futbolero tiene guardados en la retina un partido memorable. Un partido que, como pocos, le hace recordar anécdotas relevantes o marcaron, en parte, el camino de la cercanía con ese deporte. Acá, te traemos algunos partidos históricos que marcaron a gente de fútbol.

Francisco Meneghini. Director Técnico Audax Italiano:

Eliminatorias Corea-Japón 2002, fecha 1: Argentina – Chile

29 de marzo de 2000, Buenos Aires, Argentina. Estadio Monumental.

“Yo soy de Rosario. Allá el periódico se llama Capital y la sección de deportes “Ovación”. Todos los días me levantaba y buscaba la sección de deportes para ver las noticias y de más. Obviamente cuando la noche anterior había partido, se hacía la ficha del partido, se resumía, las estadísticas, y se calificaba a los jugadores. Generalmente con promedio de 5 o 6 puntos, a veces un 7 o un 8”

La noche del 29 de marzo se jugaba el Argentina – Chile, con Marcelo Bielsa al mando de una albiceleste que terminaría esa ronda eliminatoria con sólo una caída antes del Mundial.

“Es un partido que a mí me marcó mucho. En ese momento tenía 10 años, y Argentina ganó 4 a 1, en un partido muy bueno; lo vi y me encantó. Pero lo que más me llamó la atención fue al otro día al levantarme y ver las calificaciones en el diario. En este partido había un montón de jugadores que tenían 8, 9y 7, entonces yo cómo lector del diario estaba sorprendido por esa situación”

La formación usada por Bielsa fue con Bonano en portería, Pochettino, Ayala y Samuel en defensa; Zanetti, Simeone y Gonzalez en el mediocampo; Verón como enganche; dejando en delantera a Ortega, Batistuta y López. En Chile, Ramírez en el arco; Maldonado, Reyes, Margas y Contreras en la línea defensiva; Ormazabal, Acuña, Tello y Pizarro en el centro del terreno; dejando a Zamorano y Salas en ofensiva.

“El sistema táctico utilizado por Argentina en ese partido, el famoso 3-3-1-3 que generalmente usaba Marcelo, también era por una novedad para mí. Estaba acostumbrado a los sistemas más habituales de ese tiempo, entonces fue el primer partido que me despertó esa curiosidad de por qué un equipo había jugado tan bien, por que había utilizado un sistema táctico distinto al habitual. Me marcó por ese lado. Fue la primera vez que miré el fútbol desde otra perspectiva. Un poco más de intentar entender en profundidad el juego y por qué pasaban determinadas cosas”

Javier Torrente, Director Técnico Everton:

Juegos Olímpicos Atenas 2004: Final. Argentina – Paraguay

28 de agosto de 2004, Atenas, Grecia. Estadio Olímpico.

“Recuerdo que fuimos a desayunar muy temprano porque el partido se jugó a las 9 de la mañana. Fuimos a las 6 y después nos fuimos al estadio. Con Luis Bonini yendo a desayunar con los jugadores, y luego en el bus con Marcelo Bielsa que era el entrenador”.

Argentina había logrado un campaña tremenda. Había dejado en el camino, primero en fase de grupos, a Serbia y Montenegro, Túnez y Australia; mientras que en la fase de eliminación, dejó atrás a Costa Rica e Italia antes de ese partido definitorio.

“Fue un gran torneo de Argentina. Campeón invicto, ganando todos los partidos con 0 gol en contra, pero había que coronar ese gran momento de ese equipo, de esa selección, con el título. Y haber obtenido la medalla de oro fue un proceso y un partido que lo tengo en el recuerdo. Fue 1 a 0 con gol de Carlos Tévez (máximo artillero del torneo), un anticipo al primer palo. Festejamos en la ronda con los futbolistas, y luego ir a buscar la medalla. Las conversaciones que tuvimos las dejo como parte de la intimidad”.

César Cortés, volante Palestino.

Copa Libertadores 1996. Semifinal vuelta: River Plate – Universidad de Chile.

5 de junio de 1996, Buenos Aires, Argentina. Estadio Monumental.

“Fue como una época. Partidos de la Liguilla Copa Libertadores en los años 90’ que siempre disputaba Universidad de Chile y Universidad Católica. Tenía a mi hermano que era de la UC y yo de la U, y ahí un poco nos terminábamos peleando por los partidos. Eran muy buenos y muy emocionantes; con harta gente en los estadios. Hay un partido que termina siendo de los que marca. Al final de ese período, la semifinal de Copa Libertadores de la Universidad de Chile contra River el 96’. Es el partido que más recuerdo por la emoción, por lo que significaba en ese momento ser finalista para un equipo chileno, y lamentablemente no se puedo empatar ese partido en el Monumental. Me acuerdo de todo. El gol que hace Francescoli en el Nacional que pica justo en la línea de cal. El gol de Almeyda que rebota en un defensa, y del penal obviamente lo más recodado.

“Lo recuerdo con rabia, porque fue súper injusto. Penal clarísimo, donde también le queda la pelota a Marcelo Salas pero pega en el palo pero ya con muy poco ángulo y un defensa cerrando”. Con ese gol era la clasificación y el premio para uno de los mejores equipos que recuerdo de Universidad de Chile. Debo haber llorado porque era chico, y en los partidos que veía con mi hermano siempre terminaba uno llorando. Habíamos pasado 25 años sin ser campeones, tenía un equipo excelente. Estaba el Leo Rodríguez, Salas, Valencia, Musrri, los dos Castañeda. Era el momento para que se coronara algo tan importante y lamentablemente no se pudo”

Juan Cristóbal Guarello, Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011

Copa Carlos Dittborn 1974, primer partido: Chile – Argentina

7 de noviembre de 1974, Santiago, Chile. Estadio Nacional

“La primera vez que vi a la selección en el estadio. Chile pierde 2 a 0 y era muy chico. Lo vimos en marquesina con mi papá y mi hermano. Para mí fue muy humillante ver cómo Argentina nos ganaba, lo claramente superiores que eran los argentinos. De las cosas que recogía, la idea, la sensación de ser aplastados, de ser superados por un rival que era muy superior como era Argentina. Ojo que era el segundo partido de Menotti. Me acuerdo que no era solamente lo que veía en la cancha, que no lo pormenorizaba del todo, sino que también por la reacción del público. Me impresionó mucho, me impacto e influyó la desazón de la gente, la frustración de la gente al ver que Argentina te ganaba tan fácil. Ahí me pasó algo bien divertido. En esa época a veces ponían unas sillas plegables de madera, como de playa, sin pintar como banca. Yo vi un jugador, que no me acuerdo quien era, que el público pedía que entrara. Entró y jugó tan mal que el público pidió que lo sacaran y salió. Y se sentó en una silla de manera que quedaba no muy lejos de dónde yo estaba. Muchos años después jugando el Loco Gamboa, el se acuerda que había jugado un partido por la selección el año 74’ en la Copa Carlos Dittborn contra Argentina y que el público había pedido que entrara a la cancha y que jugó tan mal que lo sacaron. ¡Era el loco Gamboa po!. Le dije ‘me acuerdo perfectamente porque yo estaba ahí y me impresionó mucho que te metieran y te sacaran, y no me acordaba que jugador era’. Ahí empecé a acordarme que la gente pedía ‘que metan a Gamboa’ y después ‘que lo sacaran, que lo sacaran’.

Danilo Díaz, Premio Nacional Periodismo Deportivo 2009

Copa Libertadores 1981, Segunda Fase: Nacional – Cobreloa.

8 de octubre de 1981, Montevideo, Uruguay. Estadio Centenario.

“Fue a eso de las 7 de la tarde, más o menos. Lo vi solo, estaba en la casa y seguramente estaban mi mamá y mi hermana pero lo vi sólo. Día de semana, estaba en octavo básico, tenia 13 años y esperé mucho ese partido porque se sabía que iba a jugar Cobreloa con Nacional y después Peñarol; y Cobreloa iba de carne de cañón El primer triunfo de un equipo chileno en el Centenario correspondió a Cobreloa. Triunfo por 2-1 a Nacional, campeón vigente de Copa Libertadores. Señaló a fuego a una generación, a todos los que éramos adolescentes. Era un equipo de nombres, un equipo valiente, que nunca le quedaban grande los partidos. Cobreloa generaba esa hazaña. Partió perdiendo con el gol de Julio César Morales, después el zurdazo del “Ligua” Puebla y en definitiva una derecha…¡Una derecha! del “Trapo” Olivera cuando quedaban 4 minutos le dio el primer triunfo de un equipo chileno a un uruguayo en el Centenario. Por los puntos. Cobreloa comenzaba esa campaña en la semifinal para llegar a la final frente a Flamengo demostrando que era un grande. Grité los goles porque además era el equipo de la región. Lo festejé con todo…ese día demostró que era un equipo para las grandes ocasiones”

Tras esta revisión de antología, ¿Cuál es tu partido más recordado?