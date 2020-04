Sabas Chahuán sobre la gente que no cumple la cuarentena: “Habla muy mal de la inteligencia de los chilenos”

Aldo Schiappacasse tuvo otra interesante conversación en “Los Tenores Puertas Adentro” en esta oportunidad con el ex Fiscal Nacional Sabas Chahuán, en una conversación bastante futbolera y llena de contingencia.

El abogado de 54 años, repasó sus tiempos de jugador de fútbol, específicamente como defensor central y se describió como “eficiente y duro” aunque confesó que “estoy retirado hace como 6 años, nunca me había lesionado y me desgarré los gemelos y no he vuelto a jugar”.

Ha aprovechado la cuarentena para ver partidos antiguos del fútbol chileno, aunque como manifiesta, “a mi señora no le entra en la cabeza que este gozando con un partido antiguo, lo gozaba como si estuviera en vivo”.

“Estoy en cuarentena obligatoria, como vivo en las condes y pienso que hay que respetar a rajatabla. No he salido. Considero que estas salidas que hay, habla muy mal de la inteligencia de los chilenos. Estos ridículos que hacen fiesta lo encuentro bastante egoísta y frívolo”, agregó Chahuán.

También tuvo palabras para el ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, ya que como abogado, pudo conocer bastante de cerca la causa en contra del ex dirigente: “A mi me criticaron bastante porque yo asumí la defensa de un tipo que era inocente, el que vendió las famosas bufandas para Copa América, que su único pecado era que había sido amigo de Jadue de su juventud hasta que asumió como presidente, pero si el amigo es un detestable delincuente, eso da lo mismo”.

“En el caso de Jadue yo creo que Jadue se acogió a un beneficio en Estados Unidos y Estados Unidos no lo va a entregar hasta que cumpla su condena, el problema es que postergan una y otra vez la condena. En el apodo de estos delincuentes, Jadue era Kia, con todo respeto, hay automóviles Kia maravillosos, pero no es el más importante pero hay otros Mercedes Benz, Rolls Royce, pero Jadue tiene mucho que decir y al parecer entregó a dos personas muy importantes de las operadoras de cable a nivel sudamericano”, agregó el abogado.

Repasa la entrevista completa de Aldo Schiappacasse a Sabas Chahuán en una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro”.