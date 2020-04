Óscar Wirth tras nuevo cumpleaños de Bravo: “Todavía tiene bastante que aportar”

Claudio Bravo, arquero de la “Roja” y del Manchester City está de cumpleaños y continuamente sigue demostrando su vigencia en el fútbol actual.

En conversación con ADN Deportes, Oscar Wirth, mítico golero de la selección chilena recalcó la importante de que Bravo siga mostrando sus buenas cualidades en el fútbol de élite. “Una persona de ese nivel a los 37 años todavía tiene bastante que aportar, Si no, pregúntele a Buffon. El técnico se da el lujo; porque sabe que le va a servir para todas las alternativas que él maneje. Y es más, como ya ha sucedido en cualquier momento que tenga un percance el arquero titular, puede ser un segundo arquero sin motivo de equivocarse. Yo creo que está en el momento de madurez plena, lleno de fútbol, que cuando juega sabe lo que tiene que hacer”.

Wirth aseguró que pese a su edad, Bravo ha mostrado vigencia absoluta y puede seguir estirando su carrera. “Abocado, exclusivamente a la instancia de competir, cuando yo lo veo, me da la impresión de que es una persona que se preocupa mucho de estar bien preparado. Una persona que está bien preparada y que conoce bien el puesto sin tener la contingencia de una lesión que son las limitantes que uno pueda tener, podría jugar sin ningún problema hasta los 40 años”.

Sobre la opción de que el exBarcelona continúe en Europa, Wirth aseguró que sería óptimo por su familia. “Yo he visto con mucha atención de que él se preocupa mucho de su familia. El crecer de la familia en un lugar importante, en un país que vale la pena. Así que esa alternativa no la deshecho para nada. Pensar en la familia más que en uno yo creo que no sería mal visto”.