Gustavo Huerta le respondió al “Toby” Vega y contó cómo entrenan en cancha junto a Cobresal

Gustavo Huerta, entrenador de Cobresal conversó junto a ADN Deportes sobre cómo ha lidiado con la cuarentena por coronavirus en El Salvador.

En dialogo con Los Tenores confesó que en el norte llevan más de una semana entrenando en cancha divididos en grupos pequeños. “Todos saben lo que es estar acá en El Salvador. Conocen nuestra realidad, dentro de la tranquilidad, hemos tomado algunas decisiones. Le dimos entrenamientos a los jugadores para sus casas, ya llevamos diez días entrenando día por medio en cancha, en grupos pequeños, de a seis. Es una de las posibilidades que nos da El Salvador de entrenar en cancha”.

El técnico nacional contó las medidas que han tomado para evitar cualquier riesgo de propagación. “Las precauciones obviamente están. Entrenan de grupo de 5 o 6. No se visten en el camarín, la ropa la tienen en su casa. Llegan en el momento justo, entrenan y se van. Acá están las precauciones, al llegar el jugador se le toma la temperatura, se integran en grupos pequeños porque tenemos todos los espacios para realizar el trabajo”.

Sobre si proyecta volver a entrenar todos en cancha, aseguró que irán viendo paso a paso. Considerando que en El Salvador hay poca gente estos días. “Vamos de a poco, tenemos planes quincenales en forma de trabajar el tema. Los resguardos generales los tiene Codelco. Se han paralizado muchas obras, por los contratistas. Gente que trabaja los turnos. El flujo de gente es mucho menor, el club nos ha apoyado en todo. Las familias están tranquilas. Se dan las condiciones para tener nuestro trabajo en cancha”.

Además aseguró que han estado bastante contentos los jugadores de poder entrenar. “No nos han presionado en absoluto. Es una disposición de nosotros. Los jugadores llegaron a la cancha y parecían niños chicos. Tenemos media hora de trabajo físico y la otra de trabajo táctico técnico. No sabemos cuándo volverá el campeonato, no podemos programarnos nada aún”.

Sobre los recuerdos que han salido el último tiempo de Francia 1998, Huerta contó cómo vivió dicha experiencia siendo ayudante. “Fue un lindo recuerdo, me pilló en una etapa joven. Los agradecimientos eternos a Nelson Acosta e Ítalo Traverso, sin tener un grado de amistad. Lo aproveché al máximo. Fue una felicidad absoluta”.

El técnico aprovechó de responder unas críticas realizadas por Marcelo Vega sobre su participación en el Mundial. “Habla de que un cambio fue determinante, que Castañeda (Cristián) entró por Estay (Fabián), que él debió entrar por él y le ha dado bastante. Viendo la repetición del partido con Austria, se ve que Sierra (José Luis) entra por Estay y Castañeda por Villlarroel (Moises). Le ha dado énfasis a eso que los jugadores estaban enojados. Cuando no se rectifica, queda la sensación de que cometimos un error grave. Sobre todo después de que Marcelo contará porqué no jugó el mundial, habiéndose declarado el mejor 10 del fútbol chileno en la historia“.