Juan Antonio Pizzi no se olvida de Arturo Vidal: “Es un ganador nato”

Juan Antonio Pizzi, exentrenador de la selección chilena convers sobre su presente y aprovechó de elogiar a un exdirigido.

El técnico dialogó con Agencia EFE y no escatimo buenas palabras para Arturo Vidal, recordando su etapa al mando de la “Roja”. “Tuve la suerte de trabajar dos años con Arturo y conozco la mentalidad que tiene, que creo que es su principal capital como futbolista. Es un ganador nato; un trabajador de equipo muy solidario con un despliegue físico muy grande, tiene una actitud muy positiva”.

El argentino está muy identificado con el Barcelona por su paso como jugador, por lo que “Macanudo” explicó porqué es tan importante Vidal en este club. “Me parece que si bien él no tiene el ADN del futbolista de las inferiores de Barcelona, creo que se complementan muy bien sus características físicas y técnicas con el grupo de jugadores que hay en el plantel en el club. Si bien no se ha consolidado como un titular indiscutible en las alineaciones, cuando lo han reclamado para que rinda, él ha tenido buenos rendimientos”.

Vidal ha publicado divertidos videos a través de sus redes sociales mostrando cómo ha lidiado con la cuarentena.