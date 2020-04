OMS exigió a las autoridades de Bielorrusia que suspendan el fútbol

El fútbol ha sido suspendido en la mayoría del mundo, debido a la crisis que se ha generado a raíz del coronavirus.

Sin embargo, en Bielorrusia la competencia se ha realizado de manera normal, contando incluso con público asistente a los estadios.

De todas formas, la OMS mandó una carta dirigida a las autoridades del país para exigir la suspensión inmediata de la competencia.

La respuesta del gobierno no se hizo esperar, Vladimir Karanic, ministro de Salud del país aseguró que “La decisión de parar (el fútbol y otras actividades masivas que se realizan) no me compete“.

De momento, seguiremos teniendo la liga bielorrusa para ver fútbol, al menos por un tiempo más.