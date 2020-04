Oscar Fabbiani y la falta de delanteros: “No están saliendo, yo veo los cadetes y juegan sin ‘9’ prácticamente”

Anécdotas, historias y buena conversación fue lo que protagonizó un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro” en el que Aldo Schiappacasse compartió con el ex delantero de Palestino, Oscar Fabbiani.

El ex jugador de 69 años comentó como pasa los días de la cuarentena, “estoy acá en la casa, doy vuelta la casa, miro televisión, veo partidos antiguos y justo mi señora viajó a buenos aires pero estoy con mis hijos y acá nos arreglamos”.

Pero por supuesto tuvo tiempo para recordar su época de jugador, la cuál lo trajo a Chile en 1974 cuando se sumaba a Unión San Felipe: “Si, fue una cosa increíble yo jugaba en Estudiantes de Buenos Aires, terminé justo el contrato, justo jugaba con Atilio Herrera y después me tocó enfrentarlo acá y de repente vinieron a buscar a un arquero y a un centro delantero y por intermedio de un amigo que tenia de amigo un empresario, le di mi número de teléfono y a los 3 o 4 días me llaman y me dice ‘Oscar tenés que viajar a Chile a San Felipe'”.

Luego pasó a Palestino donde 3 años después logró el titulo de la Copa Chile: “Teníamos un equipo increíble, se fue juntando de a poco, uno venía de un lado, otro del norte, otro del sur y formamos un equipo que después dio que hablar”.

Su paso por Palestino fue muy recordado, tanto que su siguiente paso fue Estados Unidos: “Yo estaba muy bien en Palestino, había una gente extraordinaria, y yo la verdad es que me sentía tan bien en Palestino que no me quería mover de ahí, hasta que se dio eso de irme a Estados Unidos, pero yo quería jugar en Palestino por la familia de Palestino, conocí toda la gente, me metí con la colonia hasta el día de hoy”.

En Estados Unidos también tuvo una gran actuación, “fui uno de los elegidos para jugar en la despedida de Beckenbauer, salí goleador, de 6 premios gané 4”.

“Yo me saqué el sombrero cuando venía Pelé y me abrazaba, jugábamos contra el Cosmos, ‘mirá quien me esta abrazando, el mejor jugador del mundo'”, recordó Fabbiani.

Por cosas de la vida, su nieto hoy juega en Unión Española y según mencionan, tendría muy buen futuro, aunque ya tiene una pequeña historia a su corta edad: “Yo tengo un nieto de 13 años, que fue a Palestino, los profesores porque era mi nieto le agarraron mala. Al final mi hija lo agarró y lo sacó, lo llevamos a Unión Española y ahí está. Es buen jugador, es muy buen jugador y aparte ve mucho fútbol y hace caso de las cosas que le dicen”.

“Yo hace 46 años estamos acá y la envidia es lo peor que hay ¿Que culpa tiene mi nieto de que yo fui bueno y el profesor que lo entrenaba a él no? porque la tiene que pagar mi nieto, nada que ver una cosa con otra, al contrario, si estoy entrenando unas divisiones inferiores y viene un hijo de un ex jugador, lo recibo mucho mejor todavía”, agregó el ex atacante, sobre esta situación con su nieto.

“Popeye” como le apodaban, está muy pendiente de la falta de gol y de centro atacantes en la selección, algo que a él le preocupa, desde las divisiones inferiores “No están saliendo, yo veo mucho las cadetes, prácticamente juegan sin 9, alguno que llega desde atrás, pero juegan más con punteros y sin 9. Eso lo estoy viendo en todos lados, no está el 9 ese que me gusta a mi, de estar metido adentro del área, uno que aparece no más”.

“Yo creo que es una cosa que no lo trabajan y otra que se perdió y están jugando con dos jugadores arriba y los dos mas abiertos. Antes no”, completó Fabbiani.

Actualmente sigue ligado a Palestino y no descarta volver a la arena política después de su aventura como concejal de Recoleta hace algunos años, una experiencia que según él, guarda con mucho cariño.