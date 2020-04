Arman el once ideal de exjugadores de Colo Colo por el mundo

Muchos futbolistas que han brillado en Colo Colo también lo siguen haciendo en el extranjero, donde algunos destacan con grandes campañas en elencos de todo el mundo.

Es el caso de Arturo Vidal, quien se ha dado el lujo de pasar por los mejores equipos de Italia, Alemania y España, también Alexis Sánchez, quien ha realizado grandes temporadas en Europa, o de Claudio Bravo, quien jugó en el Barcelona y actualmente lo hace en el Manchester City.

En este sentido, el medio AS Chile elaboró el once ideal de ex futbolistas del Cacique que actúan en el mundo.

El cual está conformado por: Bravo, Paulo Díaz, Fernando Meza, Claudio Baeza, Cristóbal Jorquera, Esteban Pavez, Vidal, Jorge Valdivia, Juan Delgado, Octavio Rivero y Sánchez.