Gustavo Quinteros no olvida su paso por Chile: “Me dolió salir de la UC”

Gustavo Quinteros, entrenador del Xolos de Tijuana fue el último técnico campeón del fútbol chileno junto a la Universidad Católica.

El técnico argentino conversó con CDF sobre su pasado en el cuadro cruzado y aseguró que le costó mucho tomar la decisión de salir del club. “Me dolió salir de la UC. Fue una decisión difícil de tomar, pero las cosas no se dieron para poder continuar. Llegó una oferta y yo tenía un anhelo de dirigir en el fútbol mexicano, un fútbol tan competitivo”.

Ante un eventual retorno a Colo Colo, club donde se le ha vinculado al extécnico de la selección de Bolivia, el entrenador no quiso profundizar. “Ahora no me quiero referir a eso, no puedo. Tengo un equipo y estoy muy feliz y cómodo en Tijuana. Si se da la posibilidad de volver a Chile, lo haré feliz. En Chile hay grandes jugadores y grandes equipos. Si se da la posibilidad, se verá”.

Además, el entrenador confesó que pensó en llevarse a un jugador del cuadro cruzado para su desafío en México. “Luciano Aued. Hubo conversaciones, Tijuana se interesó mucho en él, pero en diciembre es complicado el mercado en México”.