Exjugador de Colo Colo atraviesa duro momento en Argentina

Iván Rossi llegó como único refuerzo del cuadro albo a mitad de temporada el año pasado, en una gestión realizada por Marcelo Espina.

El volante proveniente de River Plate sumó minutos en el superclásico, además de distintos duelos previo a la suspensión del torneo.

Sin embargo, en diálogo con Clarín de Argentina, Rossi confesó que tras volver al cuadro millonario, Marcelo Gallardo le dijo que no sería tomado en cuenta.

Ante ese escenario, se encuentra entrenando en su casa, sin club y con un panorama incierto en medio de la pandemia. “No sé si la cabeza iba a explotarme o no, quizás no fue para tanto, pero uno siempre prefiere estar jugando, obviamente. Con todo esto que está pasando era lógico que se parara todo y que no surgieran posibilidades. Tengo que estar tranquilo y ver cómo sigue después de que pase todo esto“.

Por ahora, el volante central se encuentra realizando rutinas en su hogar, esperando encontrar mejores noticias en un futuro cercano.