“Pindinga” Muñoz en Estados Unidos: “donde yo vivo hay 700 contagiados y 15 muertos”

Siguen pasando grandes nombres en “Los Tenores puertas adentro”. En esta nueva edición, el ex jugador, Jorge “pindinga” Muñoz protagonizó una entretenida conversación con Aldo Schiapacasse.

El ex San Luis de Quillota está radicado en Estados Unidos hace 21 años, donde está viviendo con mucha preocupación la situación del coronavirus: “Estamos muy preocupados porque el presidente tomó la decisión de dar cuarentena muy tarde, dos semanas tarde, así que estamos muy preocupados porque esta semana que viene es la que va a ser mas complicada acá”.

“Alrededor de donde yo vivo hay 700 contagiados y 15 muertos, entonces realmente estamos preocupados, pensábamos que el problema iba a durar entre 2-3 semanas, pero va a durar entre 2 a 3 meses”, agregó Muñoz.

“Hace 21 años que estoy viviendo en Estados Unidos, me contrató un equipo el Jacksonville, los últimos dos años jugué para este equipo y al final terminé radicándome acá. Hace 11 años me radique en una ciudad que se llama San Agustín, que es una ciudad 100% turística”, manifestó el ex futbolista.

Además recordó su extensa carrera futbolistica en muchos equipos del país y comenzó explicando su apodo, “Pindinga era un pajarito que se llamaba ‘Pitinga’ que corría por encima del agua, un pajarito muy rápido que hay en Linares y de ahi nació el apodo”.

“Jugué con grandes jugadores, con Marcelo Trobbiani fue de otro nivel porque él fue campeón del mundo, jugué con el Pato Yañez, con el Pititore, con Sergio Elias, en Cobreloa con el Mocho Gomez, grande jugadores”, confesó Pindinga.

Muy cercano a sus nietos, “Pindinga” confesó que una de ellas se perfila como jugadora de fútbol, “tiene 12 años, Isabella y juega en una liga competitiva, vamos a Miami a Orlando, viajamos con ella a todos lados y esta jugando en un muy buen nivel y ella quiere llegar a jugar a la selección de Estados Unidos, porque es americana y contento por ella”.

Siguió bastante los últimos años de la selección, a la que describió como algo, “histórico porque durante 10-11 años nos tuvieron a un nivel extraordinario, antes jugábamos con un equipo y siempre pensábamos que íbamos a perder o a empatar pero después llegó un momento que siempre teníamos la seguridad que el equipo iba a ganar

“Le doy todos los créditos a Marcelo Bielsa que de repente es un poco cuestionado,pero le doy todos los créditos a él porque la selección cambio mucho, en la forma de jugar y de moverse, contento con el equipo”, agregó Muñoz

Revisa la entrevista completa de Aldo Schiapacasse a Jorge “Pindinga” Muñoz en un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”.