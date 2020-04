“Si no lo vives de cerca no lo entenderías”: Edson Puch envió mensaje de apoyo a la Teletón

En las redes sociales hay opiniones divididas acerca del desarrollo de la presente edición de la Teletón. Sobre las críticas en contra de la cruzada solidaria, el delantero UC Edson Puch escribió en Twitter una reflexión al respecto.

“Hace un tiempo leí en redes sociales: si no te gusta el aborto, no lo practiques. Si no te gusta la iglesia no participes. Y bla bla bla… así muchas cosas”, manifestó Puch.

Agregó que “ahora podemos hacer lo mismo con la Teletón. Si no te gusta no participes, no te hagas parte. Pero no hagas que otra gente se contamine con tu mala onda o poca empatía, si al final los niños no tienen la culpa ni de su condición ni del mundo que les tocó vivir“.

Finalmente, el jugador cruzado remarcó que “sabemos que no es la forma y deberíamos tener otros planes de acción y políticas públicas. Pero hoy es lo que hay y los niños lo necesitan. Si no lo vives de cerca, vivir con capacidades diferentes, no lo entenderías“.