Marcelo Díaz: “Extraño la selección, soy chileno y me gustaría estar, pero eso lo decide el DT”

Durante la cuarentena se ha hecho costumbre que muchas personalidades del deporte han realizado transmisiones en vivo a través de sus redes sociales, específicamente en Instagram.

Así lo hizo en esta oportunidad Marcelo Díaz, quién a través de su cuenta @chelodiaz_21 compartió con la gente que se fue conectando y respondió variadas preguntas que le realizaron sus seguidores.

Por ejemplo dejó en claro que no jugaría en el archirrival de Racing, su actual club, “en uno que no jugaría es en Independiente. No porque no me gustaría, sino por un respeto de la gente que me quiere mucho en La Academia”.

Algo similar respondió al ser consultado si jugaría en Colo Colo: “No jugaría en Colo Colo porque todo saben el amor que le tengo a la u, primero seria una falta de respeto a ellos y seria una inconsecuencia de mi parte”.

Y por supuesto que las principales preguntas fueron por el lado de la selección, donde fue tajante con respecto a su ausencia en el último tiempo: “Extraño la selección, soy chileno y me gustaría estar, pero eso lo decide el DT, habría que preguntárselo a él”.

Tuvo palabras para la definición por penales en el Mundial de Brasil, donde Chile quedó eliminado en octavos de final ante el local. En aquella tanda, Marcelo Díaz anotó su lanzamiento, pero confesó que, “iba con un cagazo terrible, todo el estadio silbando, se nos habían ido varios penales, era mi momento, se me hizo eterna esa caminata y afortunadamente lo pude hacer, lo grite con el alma, es una de las experiencias mas lindas que voy a tener en mi vida”.

Al ser consultado por Erick Pulgar, el ex jugador de Universidad de Chile tuvo muy buenas palabras para el volante de la Fiorentina: “Me gusta mucho como juega Erick Pulgar, me gustaba en Antofagasta y también en la Universidad Católica, en Italia lo ha hecho bastante bien, en la selección lo hace magníficamente, me gusta como volante y como central”.

¿El mejor partido con la camiseta de la selección?: “A mi juicio, tal vez no sea el mejor y el peor, pero lo que yo pienso el partido contra argentina en la Copa América el 2015 fue un partido tácticamente perfecto el que hicimos, controlamos a una selección que tenía a Messi”.

Le preguntaron por Jorge Sampaoli, a lo que Díaz respondió que, “yo siempre digo que Sampaoli ha sido el técnico más influyente que tuve en mi carrera, me cambió la forma de jugar y de pensar y todo lo que soy hoy en día se lo agradezco a el porque me dio las herramientas suficientes para desarrollarme”.

Finalmente, confesó que tiene pensado jugar hasta los 38 años y que por supuesto tiene pensado volver a Universidad de Chile, “mi intención es volver a la U, retirarme en la U como todos saben, pero eso lo decidirán las personas que están a cargo”.

La transmisión en vivo alcanzó casi las 2 mil personas en un momento y finalizó cantando su canción favorita de la barra de Racing.