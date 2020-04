Christofer Gonzales confesó que quiere regresar a Colo Colo tras ser figura en la liga peruana

Crhistofer Gonzales no se olvida de Colo Colo. El jugador peruano siente que no aprovechó bien la oportunidad en el cuadro albo y desea una revancha, asegurando que ahora está mucho más maduro que antes para afrontar el desafío de estar en un club como el Cacique.

En entrevista con Movistar Deportes de Perú, “Canchita” reflexionó sobre su paso por los albos y el nivel que mostró en nuestro país. “No tuve mucha oportunidad, pero fue porque había muchos jugadores grandes. Yo llegué a los 21 o 22 años, pero me sentí muy bien, me trataron bien y estoy muy agradecido con el club y los jugadores”, lanzo.

En esa línea, sorprendió con una confesión que desea para su carrera: “Me gustaría retornar a Colo Colo y tener una revancha allá porque sé que tengo la capacidad de poder ser un gran jugador en el club”.