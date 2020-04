Delantero chileno que milita en Ecuador sobre el coronavirus “No nos imaginábamos que la cosa estaba a ese nivel”

El delantero chileno Ignacio Herrera, que juega en el Mushuc Runa de Ecuador, habló con AS Chile sobre cómo están viviendo la pandemia de coronavirus en aquel país, que ha sido, hasta ahora, en que más víctimas ha cobrado en el continente.

“El problema es más específicamente en Guayaquil, las imágenes de la TV aquí igual nos tomaron por sorpresa. Vimos lo mismo que ustedes. Si bien sabíamos que el principal foco estaba en Guayas, no nos imaginábamos que la cosa estaba a ese nivel. Acá en Ambato, en la sierra, hay 12 casos. La región está cerrada. Para entrar y salir hay que hacerlo con salvoconducto, pero eso no quiere decir que no estemos preocupados con lo que pasa en Guayaquil”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió: “Lo que hemos visto en la TV es más o menos lo que se vio en Chile. Hay preocupación, porque se les fue de las manos un poco el tema. No esperaban que evolucionara tan rápido. Ecuador es un país bien cristiano y llaman un poco a la fe, a rezar, a cuidarse, a estar en la casa y a tomar medidas extremas. La semana que viene se va a decretar un toque de queda bien estricto, vas a poder salir una vez a la semana según tu último número de carné de identidad, y será solo para comprar. Las medidas acá se tomaron a tiempo, pero en Guayaquil no las respetaron”.

¿La idea es seguir en Ecuador cuando pase esto? “Yo quiero seguir acá, hay que quedarse con las botas puestas como se dice. Vamos a ver qué dice el club. Estaba contento con lo mío y con el equipo. El club tiene los objetivos claros, yo vine a buscar continuidad y la estoy consiguiendo. Tengo buena relación con el cuerpo técnico. Ojalá el torneo se reanude, obviamente cuando se pueda, y volvamos a jugar”, cerró Herrera.