Jorquera y su nueva aventura en Turquía: “Sentía las ganas de seguir jugando afuera”

Cristóbal Jorquera, actual jugador del Fatih Karagümrük SK de la segunda división de Turquía conversó sobre cómo ha estado lidiando con su nuevo presente.

En dialogo con Los Tenores, el mediocampista aseguró que recién están tomando leves medidas. “No han decretado cuarenta, pero estamos encerrados en la casa todo el día. Como equipo, lo estamos haciendo así. Se hace cansador, son niños chiquititos. En el aspecto físico, hay tanta información que todas las personas están haciendo lo mismo. Yo puedo salir a trotar en el condominio que vivo. Contacto con chilenos, hablé con Enzo Roco y están en las mismas”.

El exColo Colo aseguró que le llamó la atención la demora en suspender la liga. “Sorprendía que no parara porque estaba ocurriendo en todos lados. Pero aquí no se había reportado un caso oficial. Pero cuando se dio el primer infectado, la federación se vio apretada para suspender la liga”.

Sobre porque decidió partir nuevamente a Turquía, el chileno entregó sus razones. “Mucha gente me pregunta porque me vine, la verdad es que sentía que fue un regreso forzado a Chile y sentí las ganas de seguir jugando afuera. Estoy recuperado completamente ahora. Fui muy feliz en Palestino, cuando quedé libre, renové con ellos. No tuve ningún llamado de equipo grande en Chile y la oferta de afuera llegó el último día, así que se activó la cláusula. Por suerte ha salido todo increíble acá”.

Además explicó por qué jugó en Palestino la temporada pasada. “Yo fui porque quería jugar. No eran comparables los montos. Era la décima parte. Cuando me volvió a salir una oferta de acá, quería hacer vitrina para volver a la Superliga y ha salido perfecto. Los montos que pagan acá no son comparables con los chilenos. La liga es super competitiva y la verdad es que he andado super bien”.

El volante aplaudió lo que ha hecho Junior Fernandes en el fútbol turco. “Él ha tenido años notables acá, con muy buenos números. Siendo importante en su equipo. Lo ha hecho super bien. Como se desconoce la liga y creen que es Arabia Saudita, la gente desconoce eso y no lo reconoce”.

Sobre una eventual continuidad en el fútbol turco, el volante confesó que es incierto. “Esto va cambiando día a día. No se puede hacer una planificación. Volvemos el 10 de abril a entrenar y así se ha ido posponiendo varios días. En Italia están diciendo que se reanuda en mayo, pero no hay claridad sobre el tema. Todo quedó en veremos, firmé hasta final de temporada con la posibilidad de renovar un año si el equipo sube. Tenemos posibilidades de subir o meternos a playoffs. No se cómo lo haré con el departamento”.

Pensando en el futuro, aseguró que le encantaría jugar en Colo Colo nuevamente. “Esperemos que me queden años de fútbol, espero disfrutarlo lo que más puede. El fútbol es muy dinámico. No sabría decirte que va a pasar más adelante. Es claro que si vuelvo a Chile y se da la opción de llegar a Colo Colo sería muy bueno. Pero igual, como uno va creciendo se va tomando con profesionalismo el tema de los equipos y agradecería cualquier oferta que llegue”.